·²ÇÏ¡¦´ÛÎÓ¤¬¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ç´Ñ¸÷³èÀ²½¡¡¡ÖROBLOX¡×¤Ë¥²¡¼¥àÀ©ºî¡¢ÃÏ°è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¥¯¥ê¡¼¥¯Ž¥¥¢¥ó¥ÉŽ¥¥ê¥Ð¡¼¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤È·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ»Ô¤Ï2024Ç¯11·î28Æü¡¢¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Ñ¸÷³èÀ²½»ö¶È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ð¡¼¼Ò¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
»Ô´Ñ¸÷¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤òµß¤¨
´ÛÎÓ»ÔÆÈ¼«¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤¬¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖRoblox(¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹)¡×¾å¤Ë2024Ç¯12·î9Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Ë¬Ìä¼Ô¤¬OBBY¡Ê¾ã³²Êª¥³¡¼¥¹¡Ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Ë¤¤¤ë´ÛÎÓ»Ô´Ñ¸÷¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ý¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤òµß½Ð¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤À¡£»Ô¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤äÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸ø³«´ü´Ö¤Ï¡¢12·î9Æü¡Á25Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ô¤Î¡Ö¤Ä¤Ä¤¸¤¬²¬¤Õ¤ì¤¢¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¡ÖC&R Creative Studios Metaverse¡×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÊPC¡Ë¤òÀßÃÖ¡£¤³¤Î¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è»ëÄ°¤ä¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¤¿¤Æ¤Ð¤ä¤·¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î²áµî¤Î±þÊçºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡£
PCÀßÃÖ´ü´Ö¤Ï¡¢12·î10Æü¡Á25Ç¯2·î28Æü¡£
¡ÖROBLOX¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖC&R Creative Studios Metaverse¡×¤Î¶õ´Ö¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢»ÔÆâ¤Î¸ø¶¦»ÜÀßÆþ´Û·ô¤¬³ä°ú¤Ë¤Ê¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤À¡£
¾®³ØÀ¸¡Ö²ÈÂ²¤ÈÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¹¥É¾
¥¯¥ê¡¼¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ð¡¼¼Ò¡¦À¾¾ëÈ»¿Í¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤¿¡£º£²ó¤Î´ÛÎÓ»Ô¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¾å¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»Ô¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤Î¸å¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤ÆÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤´Ñ¸÷ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
º£²ó¤Î´ÛÎÓ»Ô¤È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»Ü¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±»ÔÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹ÂÎ¸³²ñ¤ò°ìÅÙ³«ºÅ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£1¡Á6Ç¯À¸¤ÎÌó40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£»Ô¤Î·úÊª¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¾å¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀ¾¾ë¤µ¤ó¡£¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬³«»Ï¤·¤¿¤é¡¢²ÈÂ²¤ÈÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
´ÛÎÓ»Ô¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¸÷³èÀ²½¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤ÇÀ¾¾ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¸ÄÀ¤äÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤í¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç´Ñ¸÷»ñ¸»¤ò¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¼êË¡¡¢ÆÃ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤ÎË¬ÌäµÒ³ÍÆÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤¹¤ë¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¡ÖC&R Creative Studios Metaverse¡×¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎPC¤Ç¤·¤«¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦À©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¾¾ë¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å¤ÏÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢¤µ¤é¤ËÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£