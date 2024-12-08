Ì¾Ìç¡¦ÈØÅÄ¤¬1Ç¯¤ÇJ2¹ß³Ê ºÇ½ªÀá¤Ë0¡Ý3¤ÇÄ»À´¤ËÇÔÀï¡ÄÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤ÏÎòÂå¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì Çð¤È¿·³ã¤Ï»ÄÎ±
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û¥µ¥¬¥óÄ»À´ 3¡Ý0 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡Ê12·î8Æü¡¿±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈØÅÄ¡È´ñÀ×¤Î»ÄÎ±¡É¤¬±ó¤Î¤¯¼ºÅÀ¤Î½Ö´Ö
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï8Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Ç¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0¡Ý3¤ÇÇÔÀï¡£Æ±»þ¹ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Â¾²ñ¾ì¤Î»î¹ç·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯J2¹ß³Ê¤¬·èÄê¡£º£µ¨¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¤òÀï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤ÇJ¥ê¡¼¥°ÎòÂå¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¤È¤Ê¤ë4ÅÙÌÜ¤Î2ÉôÍî¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎJ1»ÄÎ±Áè¤¤¤Ï¡¢Á°Àá¤Þ¤Ç¤Ë20°Ì¤ÇºÇ²¼°Ì¤ÎÄ»À´¡¢19°Ì¤ÎËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬³ÎÄê¡£J2¼«Æ°¹ß³Ê¤È¤Ê¤ë18°Ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁè¤¤¤ÏºÇ½ªÀá¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£18°Ì¤ÎÈØÅÄ¡Ê¾¡¤ÁÅÀ38¡Ë¡¢17°Ì¤Î¿·³ã¡ÊÆ±41¡Ë¡¢16°Ì¤ÎÇð¡ÊÆ±41¡Ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÈØÅÄ¤¬ºÇ¤â³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÈØÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤Å¸³«¡£16Ê¬¤ËÄ»À´¤ÎFWÉÙ³ß·É¿¿¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢20Ê¬¤Ë¤â3»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤ÆÁ°È¾¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤ÈØÅÄ¤Ï¸åÈ¾¤«¤éº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ÎÇØÈÖ¹æ10¡¦»³ÅÄÂçµ¤ÈFW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅêÆþ¤·¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î59Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥Ò¥¢¥ó¤Ë·è¤á¤é¤ì3ÅÀÌÜ¤ò¸¥¾å¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¥´¡¼¥ë¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÈØÅÄ¤Î18°Ì¤¬³ÎÄê¡£
¡¡Á°Àá¡¢¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ÇFCÅìµþ¤Ë2¡Ý1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ»ÄÎ±¤ØË¾¤ß¤ò·Ò¤¤¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÎÏ¿Ô¤¤¿¡£ÈØÅÄ¤Ï2013¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½é¤á¤ÆJ2¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ë¤È¡¢2016¥·¡¼¥º¥ó¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ËÉüµ¢¸å¡¢2019¥·¡¼¥º¥ó¤ËºÆ¤Ó¹ß³Ê¡£2022¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤â¡¢1Ç¯¤Ç¹ß³Ê¡¢2023¥·¡¼¥º¥ó¤ËJ2¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢3ÅÙ¤Î¹ß³Ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆJ1¤òÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤â¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç2Éô¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï»Ë¾å4ÅÙÌÜ¤ÎJ2¹ß³Ê¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÈØÅÄ¡¦²£Æâ¾¼Å¸´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤Ò¤¿¤à¤¤ËÆüº¢¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥°Àï¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤È½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°ã¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÀï¤¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Çð¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç»¥ËÚ¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ0¡Ý1¤ÇÇÔÀï¡¢¿·³ã¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ0¡Ý0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¢£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°»ÄÎ±Áè¤¤·ë²Ì
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ 1¡Ý0 Çð¥ì¥¤¥½¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
»¥ËÚ¡§¶áÆ£Í§´î¡Ê5Ê¬¡Ë
Çð¡§
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º 0¡Ý0 ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
±ºÏÂ¡§
¿·³ã¡§
¥µ¥¬¥óÄ»À´ 3¡Ý0 ¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
Ä»À´¡§ÉÙ³ß·É¿¿¡Ê16Ê¬¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¡Ê30Ê¬¡¢59Ê¬¡Ë
ÈØÅÄ¡§
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë