Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡¢»à°ø¤¬È½ÌÀ
¡¡6Æü¤Ë¼«Âð¤Ë¤Æ°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿²Î¼ê¡¦½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ï¡¢ÆþÍáÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£8Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¡»à¤Î·ë²Ì¡¢»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö»ä¤¿¤Á°ìÆ±¡¢¤³¤ÎÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë²¹¤«¤Ê¤´»Ù±ç¤È¤´ÇÛÎ¸¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´°äÂ²¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤·¡¢¼èºà¤äÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¿µ½Å¤Ë¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡×¡¢±Ç²è¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡ª¡×¡Ê1987¡Ë¡¢¡Ö·¯¤ÎÆ·¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ê1989¡Ë¡¢¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÊÒÁÛ¤¤¡×¡Ê1990¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÃ¯¤«¤¬Èà½÷¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡Ê1992¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¡×¡ÊÃæ»³ÈþÊæ¡õWANDSÌ¾µÁ¡Ë¤ä¡Ö¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤é¡×¡Ê1994¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤¿¤Àµã¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1994Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØLove Letter¡Ù¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢1998Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÅìµþÆüÏÂ¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¤Û¤«±Ç²è¤Ç¤Ï¡ØÇÈ¤Î¿ô¤À¤±Êú¤¤·¤á¤Æ¡Ù¡Ê1992¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¥¤¥Ä¥«¡Ù¡Ê2009¡Ë¡¢¡Ø¿·¤·¤¤·¤¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ù¡Ê2012¡Ë¡¢¡ØÄ³¤ÎÌ²¤ê¡Ù¡Ê2017¡Ë¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥ì¥¿¡¼¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£54ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÄ«ÁÒ·ò¿Í¡Ë