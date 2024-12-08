ÈØÅÄ¤¬ÌµÇ°¤ÎJ£²¹ß³Ê...£±ÅÀ¤¬±ó¤¯J£±ºÇ½ªÀá¤ÇÄ»À´¤Ë£°¡Ý£³´°ÇÔ¡£18°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï12·î£¸Æü¡¢J£±ºÇ½ªÀá¤Ç¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£³¤ÇÇÔÀï¤·¡¢J£²¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éµåºÝ¤Ç¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢16Ê¬¤ËÃæ±û¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÉÙ³ß·É¿¿¤ËGK¤â¤«¤ï¤µ¤ìÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë30Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥²¡¼¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëJ¥¯¥é¥Ö¡È¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÎôÀª¤¬Â³¤¡¢60Ê¬¤Ë¤â¼ºÅÀ¡£·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç£±ÅÀ¤¬±ó¤¯¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡J£±»ÄÎ±¤Ø¸þ¤±¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇÔËÌ¤Ë¤è¤ê¹ß³Ê·÷Æâ18°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ºòµ¨J£±¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ÈØÅÄ¤Î1Ç¯¤Ç¤ÎJ£²¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éµåºÝ¤Ç¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢16Ê¬¤ËÃæ±û¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÉÙ³ß·É¿¿¤ËGK¤â¤«¤ï¤µ¤ìÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë30Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¡¢£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥²¡¼¥à¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëJ¥¯¥é¥Ö¡È¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÎôÀª¤¬Â³¤¡¢60Ê¬¤Ë¤â¼ºÅÀ¡£·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç£±ÅÀ¤¬±ó¤¯¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡J£±»ÄÎ±¤Ø¸þ¤±¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇÔËÌ¤Ë¤è¤ê¹ß³Ê·÷Æâ18°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ºòµ¨J£±¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ÈØÅÄ¤Î1Ç¯¤Ç¤ÎJ£²¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô