Ä®ÅÄ¤¬J1½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤¹¡¡»°¤ÄÇÃ¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç·èÃå¡Ä¹õÅÄÀ¯¸¢¤ÇJ1½éÄ©Àï¡¢¼¯Åç¤ËÌµÇ°¤Î´°ÇÔ
Ä®ÅÄ¤ÏºÇ½ªÀá¤Ç1-3¤ÎÇÔÀï
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï12·î8Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç5°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·1-3¤Î¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄÍ¥¾¡¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢J¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ý¤Ä¼¯Åç¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ó°Ì¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢2°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤È¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¤ò¤«¤±¤¿90Ê¬¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤ËÆ°¤¯¡£Á°È¾5Ê¬¡¢FWÎëÌÚÍ¥Ëá¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄ®ÅÄ¤Î¹â¤¤ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤Ç¼õ¤±¤¿FW»Õ²¬É¢À¸¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤³¤ì¤¬±¦¥Ý¥¹¥È¤ÎÆâÂ¦¤òÃ¡¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¼¯Åç¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿¼¯Åç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾15Ê¬¤ËMFÌ¾¸Å¿·ÂÀÏº¤¬Éé½ý¤ÇMFÃç´ÖÈ»ÅÍ¤È¸òÂå¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Ç»Õ²¬¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MFÈõ¸ýÍºÂÀ¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áá¤¤»þ´Ö¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾24Ê¬¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿CK¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£FWÁêÇÏÍ¦µª¤¬¥Ë¥¢¥Ý¥¹¥ÈÁ°¤ÎDF¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á¤ËÃ»¤¤¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬Âç¤¤¯¼«¿Ø¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÌá¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥¨¥ê¥¢³°¤Ç¼õ¤±¤¿MF²¼ÅÄËÌÅÍ¤¬¥´¡¼¥ë±¦¾å¶ù¤Ë·è¤á¡¢Ä®ÅÄ¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ°È¾¤¬½ª¤ï¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£¼¯Åç¤Ï¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢MFÃÎÇ°·Ä¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ÎëÌÚ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¡£ÂÐ±þ¤·¤¿DF¾»»Ò¸»¤Î¸Ô¤òÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢DF¤¬´ó¤»¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Î¼¯Åç¤¬3-1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÆ±»þ¤ËÄ®ÅÄ¤ÏFW¥¨¥ê¥¤È²¼ÅÄ¤ò²¼¤²¡¢FWÆ£ÈøæÆÂÀ¤ÈDFÃæ»³ÍºÂÀ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£Áª¼ê¸òÂå¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤Ä®ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¯Åç¤Î¼éÈ÷¤ò¹¶Î¬¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤âFWÆ£ËÜ°ìµ±¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¹¶·â¤ËÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ1-3¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢Ä®ÅÄ¤ÏJ1½é¥·¡¼¥º¥ó¤ò19¾¡9Ê¬10ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢°ì»þ¤ÏJ1¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤äPK»þ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÇ¨¤é¤¹¹Ô°Ù¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤Ê¤É¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿Ä®ÅÄ¡£J1½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯Æ°¸þ¤ò´Þ¤á¡¢J1¤Ç2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ëÍè¥·¡¼¥º¥ó¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë