ÈØÅÄ¡¡1Ç¯¤ÇJ2¹ß³Ê·èÄê¤·ÎÞ¡¡Ä»À´¤ËÇÔ¤ì´ñÀ×¡ÈµÕÅ¾¡É¤Ê¤é¤º¡¡Çð¤È¿·³ã¤Ï»ÄÎ±¡¡Å·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡ÄJ1ºÇ½ªÀá¡¡
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¡Ê2024Ç¯12·î8Æü¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï8Æü¡¢ºÇ½ªÀá¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ç°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£Çð¡¢¿·³ã¤È¤È¤â¤Ë»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÈØÅÄ¤Ï¡¢¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÄ»À´¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¤·0¡½3¤ÇÇÔÀï¡£1Ç¯¤Ç¤ÎÄÌ»»4ÅÙÌÜJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1Éüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ç¹ß³Ê·÷18°Ì¤È³³¤Ã±ï¤ÎÈØÅÄ¤ÏµÕÅ¾»ÄÎ±¤Ø¾¡Íø¤¬ºÇÄã¾ò·ï¡£¤½¤Î¾å¤Ç16°Ì¤ÎÇð¤È17°Ì¤Î¿·³ã¤¤¤º¤ì¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÎ¾Êý¤¬ÇÔ¤ì¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾16Ê¬¤ËÁá¡¹¤ÈÀèÀ©¤òµö¤¹¤ÈÆ±30Ê¬¤Ë¤ÏÄË¤¹¤®¤ë2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ÅÀ¤ò¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤ÈØÅÄ¡£¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëMF»³ÅÄÂçµ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾15Ê¬¤ËÁ°¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÁÀ¤ï¤ì·èÄêÅª¤Ê3ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¬¤Ã¤¯¤ê¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£²£Æâ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¸½¼Â¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Çð¤Ï¤³¤Á¤é¤â´û¤Ë¹ß³Ê¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë»¥ËÚ¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡£0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈØÅÄ¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤áÆ¨¤²ÀÚ¤ê»ÄÎ±¡£¿·³ã¤Ï±ºÏÂ¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¤·¡¢0¡½0¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£