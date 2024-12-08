Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡È°é¤Æ¤Î¿Æ¡É¤¬¸ì¤ëÈëÏÃ¡ÄÌ¥ÎÏ¤Ï¡ÖÉ½¾ð¡×¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¿¼Ìë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¼«Âð¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°4¡¦55¡Ë¤Ç¡È°é¤Æ¤Î¿Æ¡É¤Î²»³Ú¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬Ãæ»³¤µ¤ó¤È¤ÎÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¡Ö¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡×¸µ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÊ¡½»Ï¯¤µ¤ó¤Ï¡¢²»À¼¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ½¾ð¤Ç¤¹¤Í¡£À¨¤¯ÌÜ¤¬À¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ÅöÁ³¥Æ¥ì¥Ó¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦³¨ÊÁ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÌÜ¤ËÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½÷Í¥¶È¤È¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¿¼Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÃæ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ë¥É¥é¥Þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¡È¤´¤á¤ó¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¼þ¤ê¤òÀ¨¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ËÜ¿Í¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Ï¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤è¡£ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤¤ä¤ê¤¬Î¾Êý¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¡£1¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¦»Ñ¤¬°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÆ±»þ¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤¬Á´À¹¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£Å¨¾¤Ï½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¨¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¤â¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ë¤Ï12ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYou're¡¡My¡¡Only¡¡Shinin¡Ç¡¡Star¡×¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤Ç¡¢1988Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¡Êºî»ìºî¶Ê¤Î¡Ë³Ñ¾¾¤µ¤ó¤¬³ä¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤ò·ë¹½¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ»³¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö½çÈÖ¤¬µÕ¤À¤è¤Í¡£½çÈÖ¤¬µÕ¤À¤í¤¦¤¬¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ó¤Ê¤¤¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤ÎÁò¼°¤ÇÎÞ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤âÎ®¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î½ª¤ï¤êÊý¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¢¡Ä»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá¤¹¤®¤ëÊÌ¤ì¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£