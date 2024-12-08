²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Î¹õÂÓ¤Ë¡Öº£Æü¤«¤é¹õÂÓ¡¢½¤Íå¤ÎÆ»¡×
ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê44¡Ë¤¬7Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Î¹õÂÓ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹20ÅÙÂÎ¸³¤Ë¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥í¥±°ÊÍè¡×
²¬ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖËÜÆüÂÓ¼øÍ¿¼°¤Ë¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Î¹õÂÓ¤ò¶¶ËÜÃÎÇ·¤µ¤ó¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£Æü¤«¤é¹õÂÓ¡¢½¤Íå¤ÎÆ»¡×¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¹õÂÓ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¡¢´èÄ¥¤ì¤ë¡£Á´¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤ò¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Ë¥Û¥Ù¥ë¥ÁÀèÀ¸¤¬´¬¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»ö¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤ß¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¶¶ËÜÀèÀ¸¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ë¿ÈÖÁÈ¤Î¥«¥á¥é¤Ë¡Ø¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡¢¡¢¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é´¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¤Ïºò½©¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÎÂç²ñ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼2023¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼3ÃãÂÓ¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡×¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ