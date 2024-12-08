Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ö»à°ø¤ÏÆþÍáÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¡×½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸¡»à·ë²Ì¸øÉ½¡¦»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤·¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/08¡Û6Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬8Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¸¡»à·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡¢54ºÐ¤Ç»àµî
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃæ»³ÈþÊæ¤Î¸¡»à·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¡£¸¡»à¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö»à°ø¤ÏÆþÍáÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á°ìÆ±¡¢¤³¤ÎÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë²¹¤«¤Ê¤´»Ù±ç¤È¤´ÇÛÎ¸¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¡ÖÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´°äÂ²¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤·¡¢¼èºà¤äÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¿µ½Å¤Ë¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÃæ»³¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê·Ù»¡´±¤Ê¤É¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï6Æü¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¡ØMiho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live¡ÙÂçºå¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë¸ø±éÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤ÎÆÍÁ³¤ÎÀÂµî¤ËºÝ¤·¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ä¤ª²ù¤ä¤ß¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸¡»à¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿µ¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸¡»à¤Î·ë²Ì¡¢»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»à°ø¤ÏÆþÍáÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á°ìÆ±¡¢¤³¤ÎÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë²¹¤«¤Ê¤´»Ù±ç¤È¤´ÇÛÎ¸¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´°äÂ²¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤·¡¢¼èºà¤äÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¿µ½Å¤Ë¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡¢54ºÐ¤Ç»àµî
¢¡Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó½êÂ°»öÌ³½ê¡¢¸¡»à·ë²Ì¸øÉ½
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃæ»³ÈþÊæ¤Î¸¡»à·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¡£¸¡»à¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö»à°ø¤ÏÆþÍáÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
¢¡Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó»àµî
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÃæ»³¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ë¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê·Ù»¡´±¤Ê¤É¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï6Æü¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥é¥¤¥Ö¡ØMiho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live¡ÙÂçºå¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅöÆü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë¸ø±éÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Á´Ê¸
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤ÎÆÍÁ³¤ÎÀÂµî¤ËºÝ¤·¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ä¤ª²ù¤ä¤ß¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸¡»à¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿µ¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸¡»à¤Î·ë²Ì¡¢»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»à°ø¤ÏÆþÍáÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á°ìÆ±¡¢¤³¤ÎÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë²¹¤«¤Ê¤´»Ù±ç¤È¤´ÇÛÎ¸¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´°äÂ²¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤·¡¢¼èºà¤äÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¿µ½Å¤Ë¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û