ÅÄÃæ·½¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡¡¸åÇÚÇÐÍ¥¤ÎÆæ¹ÔÆ°Ë½Ïª¡¡ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆÏ¤±¤Ë¸áÁ°Ãæ¤Ë¼«ÂðË¬Ìä¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê40¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¸åÇÚÇÐÍ¥¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡ÖºÂÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤´ÈÓÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á°¤â¤Ã¤ÆÍ¶¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÌóÂ«¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤â¤¹¤ë¤â¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖºÇ¶á¡¢µÕ¤Ë¡ÊÌóÂ«¤¬¡ËµÞ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÄÃæ¡£¡ÖÎÓ¸¯ÅÔ¤¯¤ó¡¢¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù°Ê¹ß¡¢¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸åÇÚÇÐÍ¥¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤¬ÆÍÁ³¡¢¡ÈÌÀÆü¡¢·½¤¯¤ó¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¤¤ë¤Ã¤Æ²¿¡©²È¤Ë¡©Ãë¤«¤é»Å»ö¤À¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¡ÊÊÖ¤¹¤È¡Ë¡¢¡ÈÃë¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡È¤¤¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤ªÃÂÀ¸¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅÏ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¸áÁ°Ãæ¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¼«Âð¤ËÍè¤ë¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¹Ô¤¯¤«¤é¡×¤È1»þ´Ö¤Û¤ÉÂÚºß¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤±ÃÖ¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅÄÃæ¡£¡ÖÃÖ¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¡¢ÃÂÀ¸Æü7·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÖ¤¤ËÍè¤¿¤Î¤¬10·îÃæ½Ü¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤«¤é¡Ö²¶¡¢ÃÂÀ¸Æü7·î¤À¤è¡£10·î¤Ë¤Ê¤ó¤ÇÄ«Áá¤¯¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËÍè¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤«¤ì¤¿ÅÄÃæ¤ÏÎÓ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¡¢ÊÖ»ö¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£