¤æ¤ë¤¤¤±¤É¤¤Á¤ó¤È´¶¤â¤¢¤ë¡£¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í ¥·¡¼¡×¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¦¥¨¥¢¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¯¥ì¥¢¡¦¥ï¥¤¥È¡¦¥±¥é¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖUNIQLO : C¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í ¥·¡¼¡Ë¡×¤«¤é¡¢2024Ç¯½©Åß¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥«¥Ã¥È¥½¡¼¡¢¥·¥ã¥Ä¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥¯¥í ¥·¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢Ê¿Æü¤«¤éµÙÆü¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥×¥ë¥Ñ¡¼¥«¡×¡Ê3990±ß¡Ë¤È¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡Ê3990±ß¡Ë¤Ï¡¢XS¤«¤é4XL¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
É½ÃÏ¤Ë¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê¥Ï¥ê´¶¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÈ÷¤¨¤¿¥³¥Ã¥È¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Î¢ÃÏ¤Ë¤Ï³ê¤ê¤¬ÎÉ¤¯Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤È¥³¥Ã¥È¥ó¤Îº®ËÂÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ëÃå¿´ÃÏ¤Ê¤¬¤é¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤¤¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤âÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ÎÁ´6¿§¡£ËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¿§°ã¤¤¤ÇÊ£¿ôËç¤½¤í¤¨¤ì¤Ð¡¢Åß¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ë¤Ï¾æ¤¬Ä¹¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥À¥Ü¤Ã¤È¤·¤¿¤æ¤ë¤á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¹¥¤ß¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥í¡¼¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥·¥ã¥Ä¡×¡Ê3990±ß¡Ë¤Ï¡¢ºÙÈÖ¼ê¤ÎÄ¶Ä¹ÌÊ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ï¥ê´¶¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£¿þ¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥«¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢1·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¡¢½ÕÀè¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¡Ö¥Ö¥í¡¼¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥·¥ã¥Ä¡×¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö2WAY¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ê3990±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇØÌÌ¤Ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¥Ù¥ë¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ËÄÌ¤·¤Æ¥¥ã¥ê¡¼¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤ËÃæÌÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤ï¤ê¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤âºÇÅ¬¡£¾®±«ÄøÅÙ¤Ê¤éËÉ¤²¤ëÙû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤ë¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏÅª¡ª¡¡¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
>> UNICLO:C¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¡×¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¿Ê²½¡£¤â¤Ï¤ä¤¿¤À¤Î¡È¤¢¤¿¤¿¤«¤¤È©Ãå¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¢¡º£»þ´ü¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¥æ¥Ë¥¯¥í¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¿Íµ¤¥³¥é¥Ü¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ª
¢¡ËèÇ¯ÏÃÂê¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í and JW ANDERSON¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¥º¥¦¥¨¥¢¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È