Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ö¸¡»à·ë²Ì¡×»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°È¯É½¡¡¡ÖÆþÍáÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¡×
¡¡6Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢8Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¸¡»à·ë²Ì¡×¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ»³¤µ¤ó¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ä²ñ¾ì¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÃæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬
¡¡»öÌ³½ê¡ÖBIG APPLE¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤ÎÆÍÁ³¤ÎÀÂµî¤ËºÝ¤·¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ä¤ª²ù¤ä¤ß¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸¡»à¤Î·ë²Ì¡¢»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»à°ø¤ÏÆþÍáÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï1970Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£85Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖC¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØËèÅÙ¤ª¤µ¤ï¤¬¤»¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¡×¡ÊÃæ»³ÈþÊæ¡õWANDS¡Ë¤ä¡¢¡Ö¤¿¤Àµã¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¡×¤Ê¤É¤â¥Ò¥Ã¥È¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡ØLove Letter¡Ù¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¢¡ØÅìµþÆüÏÂ¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2002Ç¯¤ËÄÔ¤È·ëº§¡¢04Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£14Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£Ëå¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³Ç¦¡£Âçºå¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿12·î6Æü¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£54ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¢£Ãæ»³ÈþÊæ¤Î¸¡»à·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤ÎÆÍÁ³¤ÎÀÂµî¤ËºÝ¤·¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ä¤ª²ù¤ä¤ß¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸¡»à¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿µ¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸¡»à¤Î·ë²Ì¡¢»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»à°ø¤ÏÆþÍáÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á°ìÆ±¡¢¤³¤ÎÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë²¹¤«¤Ê¤´»Ù±ç¤È¤´ÇÛÎ¸¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´°äÂ²¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤·¡¢¼èºà¤äÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¿µ½Å¤Ë¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò BIG APPLE
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ»³¤µ¤ó¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ä²ñ¾ì¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÃæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬
¡¡»öÌ³½ê¡ÖBIG APPLE¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤ÎÆÍÁ³¤ÎÀÂµî¤ËºÝ¤·¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ä¤ª²ù¤ä¤ß¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸¡»à¤Î·ë²Ì¡¢»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»à°ø¤ÏÆþÍáÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2002Ç¯¤ËÄÔ¤È·ëº§¡¢04Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£14Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£Ëå¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³Ç¦¡£Âçºå¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿12·î6Æü¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£54ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡¡
¢£Ãæ»³ÈþÊæ¤Î¸¡»à·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤ÎÆÍÁ³¤ÎÀÂµî¤ËºÝ¤·¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ä¤ª²ù¤ä¤ß¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸¡»à¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿µ¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸¡»à¤Î·ë²Ì¡¢»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»à°ø¤ÏÆþÍáÃæ¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á°ìÆ±¡¢¤³¤ÎÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³§ÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë²¹¤«¤Ê¤´»Ù±ç¤È¤´ÇÛÎ¸¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´°äÂ²¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤·¡¢¼èºà¤äÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¿µ½Å¤Ë¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò BIG APPLE