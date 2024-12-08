¡Ö¤¦¤¬¤Ä¡×¤Ë¡Ö¿§´ã¶À¡×¡¢¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¡ÄÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡È¸í²ò¡É¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¸ì¤Î¤Û¤ó¤È¤¦¤Î°ÕÌ£¡Ú¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤È¸À¸ì³Ø¼Ô¤ÎÂÐÃÌ¡Û
¤â¤È¤â¤È°¤¤°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï°ì³µ¤Ë´Ö°ã¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦»á¤Èµ¤±Ô¤Î¸À¸ì³Ø¼Ô¡¦ÀîÅº°¦»á¤¬¡¢Ãø½ñ¡ØÆüËÜ¸ì³¦·¨¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤è¤êÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÎÌ¯Ì£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤Õ¤«¤ï¡§¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¸íÍÑ¤ò¤¢¤²¤Ä¤é¤Ã¤Æ±Ù¤ËÆþ¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¡Ö¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¡×¤Î»È¤¤Êý¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÍ¤Ï¡Ö±«¤À¤ì´ä¤ò¤¦¤¬¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤¬¹¥¤²á¤®¤Æ¡¢¡Ø¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ï¤¶TOP40¡Ù¤Ë¾ï¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¦¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÍè¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¶Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È²»¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¼Ð¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¯¥»¤Î¤¢¤ë´¶¤¸¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö±«¤À¤ì´ä¤ò¤¦¤¬¤Ä¡×¤¬Ì·½â¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ËÍ¤Ï¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¶ºÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¡×¤Ï¸íÍÑ¤ÎÀªÎÏ¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡Ö¿§´ã¶À¡×¤Ê¤É¤â¡£
ÀîÅº¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¸ÀÍÕ¤ËÊÑ¤Ê¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È°¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤È¤«¡£
¤Õ¤«¤ï¡§¤¨¡ª¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Ã¤Æ°¤¤°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀîÅº¡§¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢¼¹Ãå¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏÆ±¤¸¼¹Ãå¤Ç¤â¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼¹Ãå¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤Î¤ªÅ¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡¢ÉáÄÌ¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
¤¢¤È¡¢¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤â¡¢°¤¤¤Û¤¦¤«¤éÎÉ¤¤¤Û¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Õ¤«¤ï¡§ÈÈºá·Ï¤ÎÍÑ¸ì¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©
ÀîÅº¡§Ìð¾ì¤È¤¤¤¦¡¢¼ÍÅª¾ì¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìð¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤é´í¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Õ¤«¤ï¡§¡ÖÌð¾ì¤¤¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¤È°ì½ï¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀîÅº¡§Ì¾»ì¤Ë¡Ö¤¤¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ·ÁÍÆ»ì¤Ë¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Õ¤«¤ï¡§´í¸±¤Ê°ÕÌ£¤Î¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤«¤é¡¢º£¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â»È¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀîÅº¡§Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤Õ¤«¤ï¡§¤½¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÀîÅº¡§¤¿¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤¬¼«µÔ¤È¤«ÈéÆù¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¡×¤Ç»È¤Ã¤¿¤é°Õ³°¤È¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¡¢¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤â¡¢Ã¯¤«¤¬¡Ö°Û¾ï¤Ê¤Û¤ÉÄÉµá¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«µÔÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¡ÖÎÉ¤µ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬À®¸ù¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»È¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤â¡£
¡Ö¸íÍÑ¡á´Ö°ã¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤Õ¤«¤ï¡§¡Ö¼ÑµÍ¤Þ¤ë¡×¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÀîÅº¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖµÄÏÀ¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤Õ¤«¤ï¡§¤À¤±¤É¡ÖµÍ¤Þ¤ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥×¤¬µÍ¤Þ¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¼ÑµÍ¤Þ¤ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¤ªÁ°¤Ë¤âÈó¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤«¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡×¤Î¡Ö¤Ä¤Þ¤ë¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀîÅº¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡×¤Î¡Ö¤Ä¤Þ¤ë¡×¤â¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Î¡Ö¤Ä¤Þ¤ë¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Õ¤«¤ï¡§¤éÈ´¤¸ÀÍÕ¢¨1¤â¤è¤¯ÐÙ¾å¡Ê¤½¤¸¤ç¤¦¡Ë¤ËºÜ¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÀ¸¤Êª¤À¤«¤éÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨1¡¡¤éÈ´¤¸ÀÍÕ¡§ËÜÍè¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¸«¤é¤ì¤ë¡×¡ÖÍè¤é¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¤³¤í¡¢¶áÇ¯¡Ö¿©¤Ù¤ì¤ë¡×¡Ö¸«¤ì¤ë¡×¡ÖÍè¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤é¡×¤òÈ´¤¤¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀîÅº¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢¿·¤·¤¤ÍÑË¡¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»È¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢ÂçÀª¤ËÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤ÏÄêÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Õ¤«¤ï¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢¤à¤·¤íÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀîÅº¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Æü¡¹°Ü¤í¤¤¤æ¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¡×¤È¤«¡ÖÁ´Á³¥ª¥Ã¥±¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ´Á³¡×¤ÏËÜÍè¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È°ì½ï¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡¢¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡ÖÁ´Á³¡×¤¬ÉáÄÌ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÆÌÜÞûÀÐ¢¨2¤Î¾®Àâ¤Ë¤â¡Ö¤Ê¤¤¡×¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡ÖÁ´Á³¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¢¨3¡£
¢¨2¡¡²ÆÌÜÞûÀÐ¡§¾®Àâ²È¡£ÌÀ¼£Ëö´ü¤«¤é³èÌö¤·¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¡Ö¡Á¸õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤ÈÆ±¤¸¡Ö¸ÀÊ¸°ìÃ×¡×¤Î¸½Âå½ñ¤¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤Æ¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤¿¡£
¢¨3¡¡¡ØÄÌ¤¸¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¡¡À¤Âåº¹¡¦ÃÏ°èº¹¤«¤é¤ß¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÉÔ»×µÄ¡Ù·¦±òÀ²É×¡ÊÃø¡Ë¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡£
¤Õ¤«¤ï¡§²ÆÌÜÞûÀÐ¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤°¤¦¤Î²»¤â½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀîÅº¡§¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¡ÖÁ´Á³¡×¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¤«¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¡×¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤Á¤Ã¤È¤â¡×¡Ö²¿¤Ë¤â¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÝÄê¤Î°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤Î¸åÈ¾¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¢¨4¡£
¢¨4¡¡»³ÅÄÄçÍº (2014)¡ÖÁ´Á³¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡¢¡Ø¤³¤È¤Ð¸¦µæ´Û¡¡¤³¤È¤Ð¤Îµ¿Ìä¡Ù¡¢¹ñÎ©¹ñ¸ì¸¦µæ½ê¡ÊURL¡§https://kotobaken.jp/qa/yokuaru/qa-10/¡Ë¡£
ÀîÅº °¦
¸À¸ì³Ø¼Ô
¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í