¥·¥ê¥¢È¿À¯ÉÜÀªÎÏ¡¢¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤ÎÂÇÅÝ¤òÈ¯É½¡¡¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤ò²òÊü
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆâÀï¤ÎÂ³¤¯¥·¥ê¥¢¤ÎÈ¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤Ï8Æü¡¢¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤ò²òÊü¤·¡¢¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤òÂÇÅÝ¤·¤¿¤È¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ê¥¢¤Î¼óÅÔ¡¢¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢·²½°¤¬´¿À¼¤ò¾å¤²¡¢¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ËË¤¤ò·â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ê¥¢¤ÎÈ¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤Ï8Æü¡¢¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤ò²òÊü¤·¡¢¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤òÂÇÅÝ¤·¤¿¤È¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤éÀ¯¸¢Â¦¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ËÀè¤À¤Ã¤Æ¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Ê£¿ô¤Î¥·¥ê¥¢·³¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¥¢¤Î¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤¬8Æü¡¢¹Ò¶õµ¡¤Ç¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤Àè¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ê¥¢·³¤Î»ÊÎáÉô¤Ï¾¹»¤é¤ËÂÐ¤·¡¢À¯¸¢¤ÎÊø²õ¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¥¢¤ÎÈ¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ñÆâÂè3¤ÎÅÔ»Ô¥Û¥à¥¹¤òÀ©°µ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤Ø¤Î¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ê¥¢¤Î¼óÁê¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê»ØÆ³¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ñ²È¤Îµ¡´Ø¤Ï°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤ÎÉã¿Æ¤¬1970Ç¯¤ËÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¡£2000Ç¯¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤ËÀ¯¸¢¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢Ä¹Ç¯ÆÈºÛÂÎÀ©¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¢¥é¥Ö¤Î½Õ¡×¤ÇÈ¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤¬Ëªµ¯¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢Ì±¼ç²½¤òµá¤á¤ëÀªÎÏ¤ä¥¤¥¹¥é¥à²á·ãÇÉÁÈ¿¥¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ÆÆâÀï¤¬Â³¤¡¢»à¼Ô¤Ï40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Â¿¿ô¤ÎÆñÌ±¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£