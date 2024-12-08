½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤¬µ¢¹ñ¡¡¥È¥ë¥³¸ø¼°Ë¬Ìä½ª¤¨
¡¡½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ï8Æü¸á¸å¡¢¥È¥ë¥³¸ø¼°Ë¬Ìä¤ò½ª¤¨¡¢À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©100¼þÇ¯¤ËºÝ¤·¤¿¿ÆÁ±ÌÜÅª¤Ç3Æü¤«¤éÂÚºß¤·¡¢µÇ°¼°Åµ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÎ¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥È¥ë¥³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥È¥×¥«¥×µÜÅÂ¤Ê¤ÉÀ¤³¦°ä»º¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ¥¢¥ó¥«¥é¤Ç¡¢4Æü¤Ë·ú¹ñ¤ÎÉã¥±¥Þ¥ë¡¦¥¢¥¿¥Á¥å¥ë¥¯¤ÎÎîÉÀ¤Ë¶¡²Ö¤·¡¢¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¡£5Æü¤«¤é¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ë°Ü¤ê¡¢100¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤ËÎ×¤ó¤À¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Î¸òÎ®¤Ë¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡ÖÎ¾¹ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Ì¤Íè¤Ø¸þ¤±¤Æº£°Ê¾å¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¼²½¤¹¤ë¤³¤È¤òµ§Ç°¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£