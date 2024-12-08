¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¥Ä¥é¤¤¡×àÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦á¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¥Ä¥é¤¤¡×
¡¡àÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê29¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éÃæ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÝÎ©¤ÄÈþÈ©¤ÈÈþµÓ¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡ÖLemino¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¾ð»ö¤È»ö¾ð¡ÙÂè°ìÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1,2ÏÃ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õ¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¼ó¤ËÀÄ¤¤¥Ð¥é¤Î¾þ¤ê¡¢Â¼ó¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤ÇÈþÈ©¤ÈÈþµÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ó¤ËÀÄ¤¤¥Ð¥é¤Î¾þ¤ê¡¢Â¼ó¤Ë¥ê¥Ü¥ó¡Ö¤È¤Æ¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤ê¤«¤¹¥ï¡¼¥ë¥É¡£¶À¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ï¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈþÈ©¤µ¤ó¡×¡ÖÂºÙ¤¤¡¢åºÎï¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆ©¤ÄÌ¤ëÆ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¥Ä¥é¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£