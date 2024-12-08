Æ£°æ²¦¾¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç±©À¸¶åÃÊ¤È¤ÎµÇ°ÂÐ¶É¤ËÇÔ¤ì¤ë¡¡¾´ýÏ¢ÌÁ¤È¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î100¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¥³¥é¥Ü´ë²è
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê22¡Ë¡á7´§¡á¤¬8Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Îºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê54¡Ë¤ÈÂÐ¶É¤·¤¿¡£¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Æ£°æ¤ÎÀè¼ê¤Ë¤Ê¤êÀï·¿¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê¡£±©À¸¤¬120¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÈÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Î100¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¡£¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÆ±µå¾ì¤Îµ®ÉÐ¼¼¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ØÂÐ¶É¤ÎÌÏÍÍ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Ë´ý³¦¤ÎÁ´8´§¤òÆÈÀê¤·¤¿Æ£°æ¤ËÂÐ¤·¡¢1996Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÁ´7´§¤òÆÈÀê¤·¤¿±©À¸¤Î²«¶âÂÐ·è¤ÏÉñÂæÀßÄê¤â´Þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¸ø¼°Àï¤Ï2·î¤ÎNHKÇÕ°ÊÍè¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ£°æ¤Î14¾¡3ÇÔ¡£Æ£°æ¤¬4¾¡2ÇÔ¤ÇËÉ±Ò¤·¤¿Âè72´üALSOKÇÕ²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÀï½éÂÐ·è¤·¤¿¡£¤³¤Î6¶É¤â¤¦¤Á3¶É¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê¡£Î¾¼Ô¤ÎËÜµ¤¥â¡¼¥É¤ò¼¨¤¹Àï·¿ÁªÂò¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£