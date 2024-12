◆綱啓永、SEVENTEENライブ参戦

【モデルプレス=2024/12/08】俳優の綱啓永が7日、自身のInstagramを更新。13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のドームツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」に参戦したことを報告した。12月4日〜5日に開催された「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」の東京ドーム公演に訪れた綱。「先日SEVENTEENさんのライブに行ってきました 圧巻でした。最高のライブでした」と興奮気味に綴り、「ブッかまの主題歌『消費期限』を生で聴けた時は、ブッかまロスだった僕の心を温かく包み込んでくれるような…とにかく幸せな時間でした」と自身が主演を務めるNHK夜ドラ『未来の私にブッかまされる!?』(毎週月〜木曜午後10時45分〜11時/全32話)の主題歌を聴いた時の感想を記した。また、メンバーと撮影したオフショットも公開。綱が普段からよくしている“つなマルポーズ”を披露しており、「写真のポーズも…歓喜 はぁん。本当にかっこよかったな」と興奮冷めやらぬ様子だった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】