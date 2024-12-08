¡ÖÊ©¼ê´»¡×¼ý³ÏËÜ³Ê²½¡¡ÏÂ²Î»³¡¦ÅÄÊÕ
¡¡¤«¤ó¤¤ÄÎà¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢·Á¤¬Ê©¤Î¼ê¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡ÖÊ©¼ê´»¡×¤Î¼ý³Ï¤¬ÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ»Ô¤ÇËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤ÎÀè¤¬¿Í¤Î»Ø¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï¤³¤Ö¤·Âç¤«¤éÄ¹¤µ20¥»¥ó¥Á¤Û¤É¡£
¡¡ºÏÇÝÇÀ²È¤ÎÀôµ×Èþ¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ï8Æü¡¢Èª¤ÎÊ©¼ê´»¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ç»Þ¤´¤ÈÀÚ¤ê¼è¤ëºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢ËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¶ìÏ«¤â´î¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ×Èþ¤µ¤ó¡£º£·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤ÆÌóÀé¸Ä¤ò¼ý³ÏÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿©ÍÑ¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃãÀÊ¤Î¾þ¤ê¤äÀ¸¤±²Ö¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¼ç¤Ë¼óÅÔ·÷¤äµþºå¿À¤ÎÀ¸²Ö»Ô¾ì¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¡£