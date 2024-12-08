Á°¹ñËÉÁê¤Î¼«Âð¤Ê¤É²ÈÂðÁÜº÷¡¡ÆâÍð¡¦È¿ÍðÍÆµ¿¡á´Ú¹ñ·Ù»¡
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¤òÁÜºº¤¹¤ë·Ù»¡Ä£¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤Ï£¸Æü¡¢²ü¸·Àë¸À¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¶âÎ¶¸²¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ËÁ°¹ñËÉÉôÄ¹´±¤Î¼«Âð¤ä¹ñËÉÉôÄ¹´±¸øÅ¡¡¢Ä¹´±¼¹Ì³¼¼¤Ê¤É¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£²ÈÂðÁÜº÷Îá¾õ¤Ë¤Ï·ûË¡¾å¤ÎÆâÍð¤ä·³·ºË¡¾å¤ÎÈ¿Íð¤ÎÍÆµ¿¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¶â»á¤ÎÄÌ¿®µÏ¿¤â²¡¼ý¤¹¤ë¡£
¡¡
¡¡¶â»á¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°£±»þÈ¾¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏ¸¡¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¡£¸¡»¡¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¸å¤Ë¶ÛµÞÂáÊá¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤â»ñÎÁ¤Î³ÎÊÝ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶â»á¤¬²ü¸·Àë¸ÀÅö»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³ÎÊÝ¤ËÁíÎÏ¤òµó¤²¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï£¶Æü¡¢£±£²£°¿Í¤«¤é¤Ê¤ëÁÜºº¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢·Ù»¡¥È¥Ã¥×¤Îìä»Ö¹À¡Ê¥Á¥ç¡¦¥¸¥Û¡Ë·Ù»¡Ä£Ä¹¡¢¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¥È¥Ã¥×¤Î¶âÊö¾ý¡Ê¥¥à¡¦¥Ü¥ó¥·¥¯¡ËÄ£Ä¹¤é£´¿Í¤«¤é·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÇ¤°ÕÄó½Ð¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¡ÊÅÅ»Ò´Õ¼±¡Ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ü¸·Àë¸À¸å¤Ë¹ñ²ñ¤ÈÃæ±ûÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñÄ£¼Ë¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¡¦µþµ¦ÆîÉô·Ù»¡Ä£¤Î·Ù»¡´±¤é¤ÎÌµÀþµÏ¿¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢·Ù»¡¤¬Î¾µ¡´Ø¤ÎÅýÀ©¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¡»¡¤ä·Ù»¡¤Î¤Û¤«¡¢À¯ÉÜ¹â´±¤é¤ÎÈÈºá¤òÁÜºº¤¹¤ë¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¤âÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜºº¤Î¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤â·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤½¤¦¤À¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡
¡¡¶â»á¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°£±»þÈ¾¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏ¸¡¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¡£¸¡»¡¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¸å¤Ë¶ÛµÞÂáÊá¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤â»ñÎÁ¤Î³ÎÊÝ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶â»á¤¬²ü¸·Àë¸ÀÅö»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³ÎÊÝ¤ËÁíÎÏ¤òµó¤²¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ü¸·Àë¸À¸å¤Ë¹ñ²ñ¤ÈÃæ±ûÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñÄ£¼Ë¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¡¦µþµ¦ÆîÉô·Ù»¡Ä£¤Î·Ù»¡´±¤é¤ÎÌµÀþµÏ¿¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢·Ù»¡¤¬Î¾µ¡´Ø¤ÎÅýÀ©¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¡»¡¤ä·Ù»¡¤Î¤Û¤«¡¢À¯ÉÜ¹â´±¤é¤ÎÈÈºá¤òÁÜºº¤¹¤ë¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¤âÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜºº¤Î¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤â·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤½¤¦¤À¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß