ÆüËÜ¤È¤Î¡Ö»þº¹¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ä¡Ø¿²¤í¡£¡Ù¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬ÏÃÂê¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤¬Àä¹¥Ä´¤Î°Õ³°¤ÊÍýÍ³
Ìë¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤ÈÍâÄ«¤Ë¥×¥ì¥¼¥óÍÑ¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¥Ý¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡ª
¡Ø¿²¤í¡£¡Ù¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖTimewitch¡×¡£
¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»ñÎÁºî¤ê¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡Ç21Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ìë¤ËÊ¸»ú¾ðÊó¤äÉ¬Í×¤Ê·Á¼°¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ°ÍÍê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ØÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢ÍâÄ«¤ËÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢»ñÎÁºîÀ®Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¿¼ÌëÂÓ¤Ë¥Ñ¥ï¥Ý¤òºîÀ®¤·¤ÆÇ¼ÉÊ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤³°¤Ëºß½»¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤À¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤Î³¤³°¤ÈÆüËÜ¤Î¡Ö»þº¹¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö¤ÎÆüÃæ¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÍâÄ«¤ËÇ¼ÉÊ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤¿¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¡¢±Ä¶È¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¡¢²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë»ñÎÁ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÎ©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¤ä²ñµÄ¤Ç¤Ï¥°¥é¥Õ¤ä²èÁü¤Ê¤É¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¾ðÊó¤¬¤ï¤«¤ë»ñÎÁ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤ì¤é¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àºî¶È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤òÀ°¤¨¡¢¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤¤ì¤¤¤Ê»ñÎÁ¤È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÏ«ÎÏ¤È»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤ä²ñµÄ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢°ÍÍê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ©¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤«¤Î¥é¥Õ¤òºîÀ®¡£¤½¤ì¤ò¸µ¤ËWitcher¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ñ¥ï¥Ý¤òºîÀ®¤·¡¢³ÎÇ§¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯ÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¹»Àµ¤ò·Ð¤ÆÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬¥Ñ¥ï¥Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¼ÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤âÊ¸»ú¤Î½¤Àµ¤äÄ´À°¡¢²èÁü¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤òÈ¯Ãí¼ÔÂ¦¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤âÍøÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¤ÎÂÎÀ©¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô¤Ë¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾ðÊóÏ³±Ì¤ò´í×ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥À¥ß¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÇÈ¯Ãí¤ò¤«¤±¡¢Ç¼ÉÊ¸å¤Ë¥Ç¡¼¥¿ÉôÊ¬¤À¤±º¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ñÎÁºîÀ®Âå¹Ô¤ò¹Ô¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ò°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬Á°½Ð¤Î¡Ø¿²¤í¡£¡Ù¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤À¡£
Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ë²¬ÅÄ¿ò»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï»þº¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡È24»þ´Ö»Å»ö¤ò²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡É¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Ç¤Ï24»þ´Ö¼õÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÇ¼ÉÊ¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÊ¿¶Ñ£¶»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÇ¼ÉÊ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þº¹¤¬¤Ê¤¤¥¢¥¸¥¢¤Ë¤âWitcher¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏÆüÃæ¤ÎÂÐ±þ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ç¤â¡È24»þ´Ö»Å»ö¤ò²ó¤·Â³¤±¤ë¡ÉÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë»Å»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
Timewitch¤ÏÁÏ¶È¤«¤éËèÇ¯¡¢200¡Á300¡ó¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹Î¨¤Ç¸ÜµÒ¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥á¥¤¥ó¤ÏÌó3000¼Ò¤Ç¡¢Äê´üÅª¤ËÈ¯Ãí¤¬¤«¤«¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÌó400¼Ò¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó80¼Ò¤¬Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎºîÀ®¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£Çä¤ê¾å¤²¤Î¸þ¾å¤ä»ö¶È¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ¼ÁÅª¤ÊÀ®²Ì¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜÍèºÇ¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËËÜÍè¤ÎÌÜÉ¸¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢24»þ´Ö¤Î¼õÉÕÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶¯¤ß¤À¡£ËÜ¼Ò¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë¼Ò°÷¤Î¥³¥¢¥¿¥¤¥à¤Ï£¹»þ¡Á18»þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÎÈ¾¿ô¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ÇÆüÃæ¤ò¥³¥¢¥¿¥¤¥à¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤Ã¤Æ¡¢µ¡Ç½Åª²ÁÃÍ¤È¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¤Î£²¤Ä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¾ì¹ç¡¢µ¡Ç½Åª²ÁÃÍ¤Ï¡Ø24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Î¥Ñ¥ï¥Ý¤òÇ¼ÉÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤Îµ¡Ç½Åª²ÁÃÍ¤òÁÊµá¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ØÁá¤¤¡Ù¡Ø°Â¤¤¡Ù¡Ø¹âÉÊ¼Á¡Ù¤Î»°Çï»Ò¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¹¤®¤ë¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²æ¡¹¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ï»ñËÜÎÏ¤Î¤¢¤ëÂç¼ê´ë¶È¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¤Ï¡¢»ñËÜÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¼¡Âè¤ÇÌµ¸Â¤ËÁÏ¤ê½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²ÁÃÍ¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢À®¸ù¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ Timewitch¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¿²¤í¡£¡Ù¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤Î»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¡¢¡Ø¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Ñ¥ï¥Ý¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤¬ÎÉ¤¤Îã¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤é¤¬¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÂç¤¤Êº¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²¬ÅÄ»á¤Ï¥ì¥Ã¥É¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤È¤â»×¤¨¤ë»ñÎÁºîÀ®Âå¹Ô¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¤³¤Î´¶Æ°¤ä¶Ã¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¾ð½ïÌÌ¡É¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢200¡Á300¡ó¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¤êÂÎ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤Ë¤ÏÌÌÅÝ½¤¤»¨Ì³¤ò¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£ÆüÃæ¤ÏÂÐ³°Åª¤ÊÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢»ñÎÁºîÀ®¤Ê¤É¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤À¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ºî¶È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌë¡Á¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤½¤ÎÌÌÅÝ¤´¤È¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¡Ø¿²¤í¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¾ð½ï¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¡¢»ñÎÁºî¤ê¤ÇÈèÊÀ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
À¤³¦Ãæ¤Ë»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖTimewitch¥Û¥Æ¥ë¡×¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤
¸½ºß¡¢Timewitch¤Ç¤ÏÌó400¿Í¤ÎWitcher¡á³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î³¤³°Ãóºß°÷¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ä¸½ÃÏ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¡¢¤³¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢Witcher¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤À¡£²¬ÅÄ»á¤Ï¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÃÊ³¬¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½ºßWitcher¤¬400¿ÍÄøÅÙÅö¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÁ´À¤³¦¤Ë100Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î100Ëü¿Í¤Î³¤³°ºß½»¤ÎÆüËÜ¿ÍÁí¿ô¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬³¤³°¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊªÍýÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢³¤³°¤Î³ÆÃÏ¤Ë¡ØTimewitch¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°åÎÅ¤äÊÝ°é¤â¤Ç¤¤Æ¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙËþ¤¿¤»¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢³¤³°°Ü½»¤ò¤ª»î¤·¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ°Ü½»¤·¤¿¤ê¡¢³¤³°¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¿¤Á¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¹ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¤Ç¤Ï»ñÎÁºîÀ®Âå¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»þº¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤Û¤«¡¢³¤³°¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥ÁÂå¹Ô¡¢³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç¡¢¸½ÃÏÄÌÌõ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï³¤³°ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²¬ÅÄ»á¡£¡Ø¿²¤í¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤¬¡¢µðÂç¤Ê·×²è¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§²¬ÅÄ¿ò¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTimewitchÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÍý³ØÉôÊªÍý³Ø²ÊÂ´¶È¡¢¥Õ¥¸¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢ÌÌÇòË¡¿Í¥«¥ä¥Ã¥¯¡¢Relic¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ç21Ç¯£²·î¤Ë¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÇÍÄÆëÀ÷¤Î»°±º·òÇ·²ð»á¤È»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¹â¶¶¥À¥¤¥¹¥±