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Miniaturized, portable gustation interfaces for VR/AR/MR | PNAS
A lollipop interface for simulating taste in virtual environments
https://techxplore.com/news/2024-11-lollipop-interface-simulating-virtual-environments.html
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