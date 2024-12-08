¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÃí°Õ¡¡º£Ìë¡Á9ÆüÄ«¤Ï°ìÃÊ¤ÈÎä¤¨¹þ¤ßÅìµþ3¡î¡¡Í½ËÉ¤ÈÂÐºö¤Ï?
º£Ìë(8Æü)¡ÁÌÀÆü9Æü(·î)Ä«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´ØÅì¡Á¶å½£¤Ç¤Ï°ìÃÊ¤ÈÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü9Æü(·î)¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç3¡î¤È¡¢Áú¤¬¹ß¤ê¤ë¤Û¤É¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Í½ËÉ¤ÈÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï?
º£Ìë¡ÁÌÀÆü9Æü(·î)Ä«¡¡°ìÃÊ¤ÈÎä¤¨¹þ¤ß¶¯¤Þ¤ë
º£Ä«(8Æü)¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÎ¦ÊÌÄ®¤È±ó·ÚÄ®À¸ÅÄ¸¶¤Çº£¥·¡¼¥º¥óÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÉ¹ÅÀ²¼15¡î°Ê²¼¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤â4.2¡î¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ5¡î¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ìë(8Æü)¡ÁÌÀÆü9Æü(·î)Ä«¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢´ØÅì¡Á¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ°ìÃÊ¤ÈÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Îµ¤²¹Í½ÁÛ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢º£Ìë(8Æü)¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤äÌ¾¸Å²°¤Ç5¡î¤ò²¼²ó¤ê¡¢ÌÀÆü9Æü(·î)Ä«¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ï3¡î¡¢Âçºå5¡î¤È¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¤â5¡î¤È¡¢¶å½£¤Ç¤âº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨¤¤Ä«¤È¤Ê¤êÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤¬¿É¤¤·îÍË¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÃí°Õ
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎä¤¨¹þ¤à»þ´ü¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£Åß¤Î»þ´ü¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é´¨¤¤Éô²°¡¢´¨¤¤Éô²°¤«¤éÃÈ¤«¤¤Éô²°¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì°µ¤¬Íð¹â²¼¤¹¤ë¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤Ï¡¢ÆþÍá¤¹¤ëÁ°¤ËÃÈ¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤«¤é´¨¤¤Ã¦°á½ê¤äÍá¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÍáÁå¤Ë¤Ä¤«¤ë¤È¡¢´¨ÃÈº¹¤Ç·ì°µ¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Íá¼¼¤ËÃÈË¼ÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÍáÁå¤ËµëÅò¤·¤¿¤ê¡¢ÍáÁå¤Î¤ªÅò¤¬Ê¨¤¤¤¿¤é¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤¿¸å¡¢³¸¤ò¼è¤Ã¤ÆÅòµ¤¤ò½¼Ëþ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢ ÆþÍá¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï41ÅÙ°Ê²¼¡¢»þ´Ö¤Ï10Ê¬°ÊÆâ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆþÍá¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤ÈÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î»þ´ÖÂÓ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ÍáÁå¤ÇÂÎ¤òÃÈ¤á¤¿¸å¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤æ¤Ã¤¯¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ê¤¹¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð³èÍÑ¤·¡¢¼ê¤¹¤ê¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÍáÁå¤Î¤Ø¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ ¿©¸å¤¹¤°¤ÎÆþÍá¤ä¡¢°û¼ò¸å¤ÎÆþÍá¤Ï¡¢Èò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿©¸å¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¿©¸åÄã·ì°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¿À¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°û¼ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ì»þÅª¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤Î°¤¤»þ¤â¡¢ÆþÍá¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ç¤â²¹ÅÙº¹¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ
Ìë¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢´¨¤µ¤Ç¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¡¢Ï²¼¤ä¥È¥¤¥ì¤Î´¨¤µ¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÉÛÃÄ¤ò½Ð¤ëºÝ¤Ï¡¢¾å¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ê¤É¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤òÍú¤¯¤Ê¤ÉÂ¸µ¤òÃÈ¤«¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÆþÍá»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³è¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÀ¸¤¸¤ë²¹ÅÙº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¹ÅÙº¹¤ò¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤·¡¢¡Ö²¹ÅÙ¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¡×¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯ÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£