¡Ö²Æ¤Î¸¤¤ÎÆü¡¹¡×¤È¤Ï¡©¸¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±Ñ¸ì¥¤¥Ç¥£¥ª¥à (3)
¡¡º£²ó¤â¸¤¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë±Ñ¸ì¤Î¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¸¤¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Æ°Êª¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤ä¹ÔÆ°¤Ï¿Í¡¹¤Î»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¡Ö¸¤¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤Ê¬¤¬°¤¤¡×¡Ö¸¤¤Î¤è¤¦¤ËÈè¤ì¤¿¡×? ¸¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±Ñ¸ì¥¤¥Ç¥£¥ª¥à
¡¡º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Ï¡¢¸¤¤Î½¬À¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÊ¸²½¤äÊë¤é¤·¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤ÎÍ³Íè¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇØ·Ê¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Dog Days of Summer¡¡¡Ödog days of summer¡×¤È¤Ï¡¢1Ç¯¤ÇºÇ¤â½ë¤¤»þ´ü¤ò»Ø¤¹É½¸½¤À¡£²Æ¤ÎÄ¹¤¯¸·¤·¤¤½ë¤µ¤òÉÁ¼Ì¤¹¤ëºÝ¤Ë¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿¿²Æ¤Î½ë¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸¤¤âÆü±¢¤Ç¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¸¤¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢À±ºÂ¤ä¸ÅÂå¤ÎÅ·Ê¸³Ø¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ödog days of summer¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¥·¥ê¥¦¥¹¡ÊSirius¡Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸¤À±¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤ä¥í¡¼¥Þ¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¥·¥ê¥¦¥¹¤¬ÁáÄ«¤ËÂÀÍÛ¤È¤È¤â¤ËÃÏÊ¿ÀþÉÕ¶á¤Ë¾º¤ë¤Î¤ò¡¢²Æ¤ÎÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ë¥µ¥¤¥ó¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ï1Ç¯¤ÇºÇ¤â½ë¤¤»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ê¥¦¥¹¤¬²Æ¤Î¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Û¥á¥í¥¹¤Î¡Ø¥¤¥ê¥¢¥¹¡Ù¤Ë¤â¡¢¥·¥ê¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀ±¤È²Æ¤Î½ë¤µ¤È¤Î´ØÏ¢¤Ï¸ÅÂå¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¥·¥ê¥¦¥¹¤Îµ±¤¤¬¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¡Ödog days¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Îµ¯¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»ÈÍÑÎã¡¡¡¦The city streets were nearly empty during the dog days of summer.¡¡¡Ê²Æ¤ÎÀ¹¤ê¤Î½ë¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³¹¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿Í±Æ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë
¢£That Dog Won¡Çt Hunt¡¡¡ÖThat dog won¡Çt hunt¡×¤È¤Ï¡¢²¿¤«¤¬¡Ö´üÂÔÄÌ¤ê¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤À¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤ÎÊ¸²½¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿É½¸½¤Ç¡¢¼íÎÄ¸¤¤¬Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¼í¤ê¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¸¤¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¸¤¤Ç¤Ï¼í¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÂè42ÂåÂçÅýÎÎ¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤ò¹¥¤ó¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£½Ð¿È¤ÎÈà¤Ï¡¢¤³¤ÎÆîÉôÆÃÍ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤òÆü¾ïÅª¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«Á´ÅÚ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ÈÍÑÎã¡¡If you think you can convince them without any evidence, that dog won¡Çt hunt.¡¡¡Ê¾Úµò¤Ê¤·¤ÇÈà¤é¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ë