Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¡¢¥É¥é¥ì¥³³èÍÑ¤·Á´Â»Ç§Äê¤òºÇÃ»1Æü¤Ç¼Â»Ü¡¡Áá´ü»ÙÊ§¤¤²ÄÇ½¤Ë
¡¡Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±¤Ï5Æü¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ö¸Î»þ¤Î¼ÖÎ¾Â»½ýÅÙ¤ä½¤Íý¤Î²ÄÈÝ¤ò¿äÄê¤¹¤ëÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÄêÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹»ö¸Î¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇÃ»1Æü¤ÇÁ´Â»Ç§Äê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áá´ü¤ËÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼ÉÕ¤¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Î·ÀÌó¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢2024Ç¯12·î¤è¤êÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¡¢¿À¼Ò°ìÂÎ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè3ÃÆ¡¡Åìµþ¡¦ÆþÃ«¤Ç»ÏÆ°
¡¡¼ÖÎ¾¤ÎÂ»½ýÅÙ¹ç¤¤¤Ê¤É¤Î¿äÄê¤Ë¤Ï¡¢»ö¸Î»þ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬¸¡ÃÎ¤·¤¿¾×·â¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢²áµî¤ÎÊÝ¸±¶â»ÙÊ§¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£Ã¼Ëö¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Î¶¯¤¤¾×·â¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾×·âÃÍ¤È¼«Æ°¼Ö¤Î¼Ö¼ï¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬Á´Â»»ö¸Î¡Ê½¤ÍýÉÔ²Ä¡Ë¤Î²ÄÇ½À¤òÈ½Äê¡£¤µ¤é¤ËÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ëÃ¼Ëö¤Î»ö¸Î±ÇÁü¤Î³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´Â»Ç§Äê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»ö¸ÎÄ´ºº°÷¤Ë¤è¤ëÈ½Äê¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ1¡Á2½µ´Ö¤«¤«¤ëÁ´Â»Ç§Äê¤Î´ü´Ö¤òºÇÃ»1Æü¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥Õ¥í¡¼¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÂßÍ¿¤¹¤ëÆÃÌó¤òÉÕ¤±¤¿·ÀÌó¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÆâ¡¢ÉáÄÌ¡¦¾®·¿¡¦·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ç¡¢¤«¤Ä¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¶â³Û¤¬100Ëü±ß°Ê²¼¤Î·ÀÌó¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂÐ¾Ý»ö¸Î¤Ï¡¢²á¼º³ä¹ç¤¬100:0¤ÇÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬ÌÀ³Î¤Ê¾ì¹ç¤«¡¢Ã±ÆÈ»ö¸Î¤Î¤¤¤º¤ì¤«¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±¿ÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈÏ°Ï³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼ÉÕ¤ÊÝ¸±¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯4·î¡£¹ñÆâÂç¼êÂ»ÊÝ¤Ç¤Ï½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¸Î¤Î¶¯¤¤¾×·â¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢»ö¸Î¼õÉÕ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¼«Æ°Ï¢Íí¤È»ö¸Î±ÇÁü¤Î¼«Æ°Á÷¿®¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¼ç¤ÊÆÃÄ§¤À¡£
¡¡Äó¶¡¤Ë¤¢¤¿¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò³«È¯¡£»ö¸Î»þ¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹ÌÜÅª¤Ç¡¢Á÷¿®±ÇÁü¤«¤éAI¤¬»ö¸Î¾õ¶·¤òºÆ¸½¤·¡¢ÀÕÇ¤³ä¹ç¤Î»²¹ÍÃÍ¤ò»»½Ð¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤â¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Æ°Ï¢Íí¤Î¸å¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤ÎÄ¾ÀÜÄÌÏÃ¤Ç»ö¸ÎÂÐ±þ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢·ÀÌóÂæ¿ô¤Ï23Ç¯3·î¤ÇÎß·×100ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤«¤éÆÀ¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤·¤Æ¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à³«È¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«È¯¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¼ÒÆâÉû¶ÈÀ©ÅÙ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀ©ÅÙ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±À©ÅÙ¤Ï20Ç¯9·î¤è¤ê³«»Ï¡£½êÂ°Éô½ð¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éËÜÅ¹¡¦´ÉÍýÉôÌç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¾¦ÉÊ³«È¯ÉôÌç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¤¿¼Ò°÷¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³«È¯¡£¿·¤¿¤ÊÁ´Â»Ç§Äê¥Õ¥í¡¼¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£