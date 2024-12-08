¾´ýÏ¢ÌÁ¡ß¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î£±£°£°¼þÇ¯µÇ°¥³¥é¥ÜÂÐ¶É¤ÏÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤ËÇÔ¤ì¤ë
¡¡ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Èºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»Ô¡Ë¤Î¡¢¤È¤â¤Ë£±£°£°¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¾´ý¡¦Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¡áÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡á¤È±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤ÎµÇ°¥³¥é¥ÜÂÐ¶É¤¬£¸Æü¡¢Æ±µå¾ì¤Ç»Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÁÅý¤Î£±À¤µª¤òµÇ°¤·¤¿°Û¿§¥³¥é¥Ü¤À¤¬¡¢Æ±µå¾ì¤Ç¾´ý¤ÎÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢£±£¹£´£¸Ç¯£±£°·î¤Ë¾¾ÅÄÃ¤ÍºÈ¬ÃÊ¤ÈÂç»³¹¯À²È¬ÃÊ¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¿·Ê¹¼Ò¤Î´ë²è¤Ç¡Ö¿Í´Ö¾´ý¡×¡Ê¾¡¼Ô¡¦¾¾ÅÄ¡Ë¤È¤·¤ÆÌó£³Ëü£µ£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ç»Ø¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£·£¶Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¡£
¡¡Îä¤¿¤¤ÉÍÉ÷¤¬¿á¤¯»ÕÁö¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹£±£±ÅÙ¡ÊÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñÄ´¤Ù¡Ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ê¤É¤Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂÐ¶É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿À®¤ÈÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅ·ºÍ´ý»Î£²¿Í¤Ï¡¢¹ÄÂ²¤ä£Î£É£Ð¤Î´ÑÀïÍÑ¤Îµ®ÉÐ¼¼¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ëÂÐ¶É¤ÇÈ×¤ò°Ï¤Ã¤¿¡£´Ñ½°¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¡¢£±ÎÝ¡¦£³ÎÝÆâÌîÀÊ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤äÆÃÀßÂç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢ÂçÈ×²òÀâ²ñ¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼ê¤ÏÆ£°æ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ªÃã¤Ç¿´¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ¤«¤éÈô¼ÖÀè¤ÎÊâ¤òÆÍ¤¡¢Àï·¿¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê¤Ë¡£»ý¤Á»þ´Ö³Æ£³£°Ê¬¡Ê¥Á¥§¥¹¥¯¥í¥Ã¥¯Êý¼°¡¢ÀÚ¤ì¤¿¤é°ì¼ê£³£°ÉÃÌ¤Ëþ¡Ë¤ÎÁá»Ø¤·Àï¤Ï¡¢Æ£°æ¤¬Àè¤ËÉÃÆÉ¤ß¤ËÆþ¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£±©À¸¤âÍÍø¤ÊÎ®¤ì¤ÇÉÃÆÉ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë£¹£¹´ü¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬µ®½Å¤ÊÂÐ¶É¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡½ª¶É¸å¡¢£²¿Í¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÊâ¤¤¤Æ´Ñ½°¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢ÂçÈ×²òÀâ¥Ö¡¼¥¹¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¸å¼ê¤Î£±£²£°¼ê¤Ç´°¾¡¤·¤¿±©À¸¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµÇ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¡£²ñÄ¹»×¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ê¨¤«¤»¤¿¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤Ç»Ø¤»¡¢±©À¸¶åÃÊ¤Î¶¯¤µ¤â¿È¤Ë¤·¤ß¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£