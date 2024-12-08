¡Ú¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¤ÊµÁÊì¡Û¤Ï¡ÈÂ¹¤Î´ÇÉÂ¡É¤¹¤éµö¤»¤Ê¤¤¡ª¡©²Ç¤ò¡Ú¥Í¥Á¥Í¥Á¡Û¤ÈÀÕ¤á¤ë¤¬Ä¾¸å¡Ä¢ÍµÁÊì¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¥³¥Ä
µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢Íý²ò¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤½Ö´Ö¤âË¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ä´üÂÔ¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÌñ²ð¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ò»×¤¦¶¯¤¤°¦¾ð¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
µÁÊì¤ÎÎ©¾ì¤ä´¶¾ð¤ò»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¾¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÁÊì¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤ä°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤ë¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä´õË¾¤ò²º¤ä¤«¤ËÅÁ¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¤ÊµÁÊì¡£Â¹¤¬¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¤ªÃãÆþ¤ì¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ÄµÁÊìÃÖ¤¤¤ÆÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤ÈÂçÎÌ¤ÎÃå¿®¤¬¡£Ì¼¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Í¥Á¥Í¥ÁÀÕ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø»ä¡¢²¿¤â°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÆÍ¤Êü¤·ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿½÷À¡Ë
µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤àºÝ¡¢É×¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
É×¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤²ÈÂ²´Ø·¸¤Ø¤ÈÆ³¤¯²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°Û¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë
µÁÊì¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ä´üÂÔ¤¬¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÌñ²ð¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ò»×¤¦¶¯¤¤°¦¾ð¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
µÁÊì¤ÎÎ©¾ì¤ä´¶¾ð¤ò»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ë¾¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂÖÅÙ¤òÀè¤Ë
µÁÊì¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤ä°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤ë¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä´õË¾¤ò²º¤ä¤«¤ËÅÁ¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»þ¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È°Õ¸«¤ò¸À¤¦
¡Ö¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¤ÊµÁÊì¡£Â¹¤¬¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¤ªÃãÆþ¤ì¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ÄµÁÊìÃÖ¤¤¤ÆÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤ÈÂçÎÌ¤ÎÃå¿®¤¬¡£Ì¼¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Í¥Á¥Í¥ÁÀÕ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø»ä¡¢²¿¤â°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÆÍ¤Êü¤·ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå¡¿½÷À¡Ë
µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤àºÝ¡¢É×¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
É×¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤²ÈÂ²´Ø·¸¤Ø¤ÈÆ³¤¯²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë