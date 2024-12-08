¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃË»Ò¡ÛGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡ÆüËÜÀª2Áª¼ê¤¬É½¾´Âæ¡¡¸°»³Í¥¿¿¤Ï¶ä¡¦º´Æ£½Ù¤Ï¥·¥ç¡¼¥È4°Ì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·Æ¼¥á¥À¥ë
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë ÃË»Ò ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°(ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬ÆüËÜ»þ´Ö8ÆüÄ«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤«¤é¤Ï¸°»³Í¥¿¿Áª¼ê¤Èº´Æ£½ÙÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿6¤Ä¤Î¶¥µ»²ñ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¾å°Ì6Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¡¢ÃË»Ò¼ïÌÜ¤«¤é¤Ï¸°»³Áª¼ê¤Èº´Æ£Áª¼ê¤Î2Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ª¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¤¬¤¿¤À1¿Í100ÅÀÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·1°Ì¡£2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¸°»³Áª¼ê¤¬¡Ö11.94¡×º¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸°»³Áª¼ê¤¬°µ´¬¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¡Ö188.29¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÅÀ¿ô¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¥Þ¥ê¥Ë¥óÁª¼ê¤Ë¤Ï¹ç·×ÅÀ¤Ç¡Ö10.34¡×¤ª¤è¤Ð¤º2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Á°²óÂç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¸°»³Áª¼ê¤Ï½ç°Ì¤ò¤¢¤²¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¤Ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿º´Æ£Áª¼ê¤Ï1¥é¥ó¥¯¤¢¤²¡¢¸«»ö3°Ì¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£