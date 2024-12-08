J1Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¹ÔÊý¤Ï¿À¸Í¤¬°µÅÝÅªÍ¥°Ì¤Ë¡¡¹Åç¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾ÀÞ¤êÊÖ¤·
¥µ¥Ã¥«¡¼J1ºÇ½ªÀá¤¬8Æü¡¢¸á¸å2»þ¤Ë³ÆÃÏ¤Ç°ìÀÆ¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¼ó°Ì¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢2°Ì¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢3°ÌFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎÁè¤¤¤â¡¢»Ä¤¹¤Ï¸åÈ¾¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾½ª¤ï¤ê¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢¿À¸Í¤¬¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë2-0¤Ç¥ê¡¼¥É¡£¹Åç¤¬¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë0-1¡¢Ä®ÅÄ¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë1-3¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¾¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¿À¸Í¤¬¼«ÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Åç¤¬µÕÅ¾Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿À¸Í¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¡£¤Þ¤¿Ä®ÅÄ¤â¾¡¤Ã¤¿¾å¤Ç¿À¸Í¤È¹Åç¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿À¸Í¤¬°µÅÝÅªÍ¥°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦Á°È¾½ªÎ»¤Î¥¹¥³¥¢¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤È
¡Ê½ç°Ì¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡¢ÆÀ¼ºÅÀ¡Ë
1°Ì¡¡¿À¸Í¡¡72¡¡¡Ü24
2°Ì¡¡¹Åç¡¡68¡¡¡Ü30
3°Ì¡¡Ä®ÅÄ¡¡66¡¡¡Ü20