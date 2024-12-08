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Nmecha in Newcastle #UCL pic.twitter.com/SCYu1ZTAc2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2023