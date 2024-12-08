¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¤ÎÇ®°¦»ö¾ð¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡¡·ëº§¤ÏÌ¤Äê¤â¡Ö30Ëü±ßÊñ¤Þ¤Ê¥¢¥«¥ó¤Ê¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê69¡Ë¤¬8Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ40Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFLASH¡×¤ËÇ®°¦¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡Ê36¡Ë¤Ë¿¿Áê¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¾å¾Â¤Ï¡Ö¤µ¤ÈÈþ¤Á¤ã¡Á¤ó¡¢½µ´©»ï¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤ó¤ä¤Æ¤Í¡Á¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¡¢Îø¿Í¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤é¤ì¤¿¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¡£½ÅÀ¹¤¬¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ò¥Ï¥·¥´¤·¤Æ¡¢3¸®ÌÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò»£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊñ¤ß±£¤µ¤ºÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤Î¡©¡×¤È½Å¤Í¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
Æ±»ï¤Ç¤Ï¸òºÝÌó6Ç¯È¾¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÅÀ¹¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢À¹¤Ã¤Æ6Ç¯È¾¤È½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï6Ç¯2¥«·î¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö°ì½ï¤ä¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤®¤ä¡×¤È¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£
Áê¼ê¤Ï°ìÈÌ¿Í¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾å¾Â¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ë¡©¡¡ºÊ»Ò¤¬¤¤¤ë¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢½ÅÀ¹¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ÎÃÏÌ£¤Ê¡£Á´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥Á¤Î²ÈÂ²¤È¤â²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½ÅÀ¹¤Ï·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ§Ã£¤¬¡Ø¤Þ¤À¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤â²»³Ú¤â¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿ÆÍ§¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢20ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ø·ëº§¤¹¤ë»þ¤Ï°ì½ï¤ÎÆü¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Í§Ã£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡×¡£
¤³¤ì¤Ë¾å¾Â¤¬¡ÖºÇÄã¤ÎÍ§Ã£¤ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦Í§Ã£¤ÏÎ¢ÀÚ¤ë¤Î¤Ï¸þ¤³¤¦¤è¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢½ÅÀ¹¤Ï¡Ö»ä¤¬¾¡¼ê¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤«¤Ð¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾å¾Â¤«¤é¡ÖÈà¤Î¤³¤ÈÍ¥Àè¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤è¡×¤È¤«¤Ö¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÈà»á¤âÎ»²òºÑ¤ß¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¾å¾Â¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤¿¡£
¾å¾Â¤Ï¡Ö·ëº§·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Í¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦¼ê¤Î¿Æ»ØÇ¯¤È¿Í»Ø¤·»Ø¤Ç´Ý¤òºî¤Ã¤Æ¡Ö¤À¤¤¤ÖÊñ¤Þ¤Ê¤¢¤¤Þ¤»¤ó¤ä¤ó¡×¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ä¡¢ºÇ¹â30Ëü±ßÊñ¤ó¤Ç¤ó¤Í¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¤µ¤ÈÈþ¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é30Êñ¤Þ¤Ê¥¢¥«¥ó¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢½ÅÀ¹¤¬¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡£¤¤¤Ä¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ªÊÛÅö4¸Ä¤â³Ú²°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¡¢¡ÊÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ä¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£