ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¡ÊÁ°Îóº¸¤«¤é¡ËÀõÍøÂÀÌçÅê¼ê¡¢¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¡¢Æ£ÅÄÎ°À¸Åê¼ê¡¢À¶¿åÂçÚöÅê¼ê¡¢¡Ê¸åÎóº¸¤«¤é¡ËÀî¾¡¶õ¿ÍÅê¼ê¡¢»³¸©½¨ÆâÌî¼ê¡¢»³¾ë¹ÒÂÀÏºÅê¼ê¡¢½ÂÃ«½ã´õÅê¼ê¡á8Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»

¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬8Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç°éÀ®¤ò´Þ¤à8Áª¼ê¤Î¿·ÆþÃÄÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¡ÊÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¡Ë¤Ï¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢ÅêÂÇ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÁÇ¼Á¤Î¹â¤µ¤Ë¤Û¤ì¹þ¤à¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡Ö7Ç¯¸å¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¼ç¤Ê¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û1°Ì¡¡¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¡á187¥»¥ó¥Á¡¢87¥­¥í¡¢±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¢¦2°Ì¡¡Æ£ÅÄÎ°À¸Åê¼ê¡á¿ÀÆàÀî¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¡¢198¥»¥ó¥Á¡¢96¥­¥í¡¢º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¢¦3°Ì¡¡ÀõÍøÂÀÌçÅê¼ê¡áÌÀÂç¡¢186¥»¥ó¥Á¡¢88¥­¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á