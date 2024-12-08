JR¼¯»ùÅçÀþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤«¡¡»³¸ý¸©¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡Í¾ºá¤âÁÜºº¡Ú·§ËÜ¡Û
JR¼¯»ùÅçÀþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»³¸ý¸©¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏÅö»þ¡¢»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç·§ËÜ¸©Æâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¤Î¼«¾Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£Ç¯9·î6Æü¤Î¸áÁ°7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¾å·§ËÜ±Ø¤È·§ËÜ±Ø¤Î´Ö¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿JR¼¯»ùÅçÀþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ë½»¤à16ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¿¬¤ËÇØ¸å¤«¤é¼«¿È¤Î²¼È¾¿È¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤òÌÜ·â¤·¤¿Í§¿Í¤È¤È¤â¤Ë·Ù»¡´±¤ËÈï³²¤òÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢±Ø¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÃË¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÅö»þ¡¢»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç·§ËÜ¸©Æâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃË¤ËÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£