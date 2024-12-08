ËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³¤ËÅß¡¡´üÂÔ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥²¥ì¥ó¥ÇµÒ¤ÎÍ¢Á÷ÎÏ¤ò¶¯²½
¡¡¹ñºÝÅª¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¥Ë¥»¥³¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤¬º£µ¨¤Î±Ä¶È¤ò»Ï¤á¡¢³¤³°¤Î¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤é¤¬¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á=2024Ç¯12·î7Æü¸áÁ°¡¢ËÌ³¤Æ»¶æÃÎ°ÂÄ®¡¢³ÑÌîµ®Ç·»£±Æ
¡¡£·Æü¡¢¥Ë¥»¥³¥¢¥ó¥Ì¥×¥ê¡ÊÉ¸¹â1308¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¡¼¾ì¤Î°ì¤Ä¡¢¥Ë¥»¥³ÅìµÞ¥°¥é¥ó¡¦¥Ò¥é¥Õ¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ï¤¶¤ÈÈÄ¤Î¥¨¥Ã¥¸¤òÎ©¤Æ¤ÆÀã¤òÈô¤Ð¤·¡¢ÅöÃÏ¤¬¸Ø¤ëÀã¤Î´¶¿¨¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀãÉÔÂ¤Ç³«¶ÈÆü¤ò£±Æü¸å¤íÅÝ¤·¤Æº£·î½é¤á¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀÑÀãÎÌ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢³êÁö¥¨¥ê¥¢¤ò½ù¡¹¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»³¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Û¤«¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤â»÷¤¿¾õ¶·¤À¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ë¥Ë¥»¥³¤Î´Ñ¸÷Æþ¤ê¹þ¤ßµÒ¿ô¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ì»þ¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢9³ä¶á¤¯¤Þ¤Ç²óÉü¡£Åö¥¨¥ê¥¢¤ò¤Ê¤¹¶æÃÎ°ÂÄ®¤È¥Ë¥»¥³Ä®¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï2023Ç¯ÅÙ¡¢·×290Ëü¿Í¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î´üÂÔ¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤Î¥ê¥Õ¥È¤òÂÔ¤ÄÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡£¤³¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤Ïº£µ¨¡¢1985Ç¯¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜºÇ¸Å¤Î4¿Í¾è¤ê¥á¥¤¥ó¥ê¥Õ¥È¤ò10¿Í¾è¤ê¤Î¿··¿¥´¥ó¥É¥é¤Ë¿·Ä´¡£ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤â1¡¦5ÇÜ¤ÎËèÉÃ6¥á¡¼¥È¥ë¤ÇµÒ¤ÎÍ¢Á÷ÎÏ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ÅìµÞÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£²£´¡Á£²£¶Ç¯¤Ë·×100²¯±ß¤òÅê»ñ¤·¡¢Åö¥´¥ó¥É¥é¤ò´Þ¤àÍ¢Á÷ÎÏ¤Î¶¯²½¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë·×²è¤À¡£¡Ê³ÑÌî¡¡µ®Ç·¡Ë