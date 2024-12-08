¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¡×¤á¤°¤ê¡È¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡É¤Ç¹ñ²ñÏÀÀï¤¬³«»Ï¡¡ÀÐÇËÁíÍý¡ÖÊ¿À®¤Î²þ³×¤Ç¹ç°Õ¤Ê¤·¡×¡Ú¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¹ñ²ñ¤Ç¤ÎËÜ³ÊÏÀÀï¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï30Ç¯Á°¡¢Åö»þ¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤¬·ë¤ó¤À¡Ö¤¢¤ë¹ç°Õ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ò¤á¤°¤ëÍ¿ÌîÅÞÏÀÀï¤ÎÃæ¿È¤Ï¡©
ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¸Ä¿Í¸¥¶â¤â´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤â°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×
12·î4Æü¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚ»á¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡ÖÌò¿¦Ää»ßÃæ¡×¤ÎÉ½µ¤¬¡£
¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò¤á¤°¤ë¹ñ²ñÏÀÀï¤Ç¤â¡ÈÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔÎÑÌäÂê¤Ç¡ÖÌò¿¦Ää»ß¡×½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¹ñ²ñ¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÅúÊÛ¤âÄã»ÑÀª¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÌÐ ÁíÍýÂç¿Ã
¡ÖÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿¿Ùõ¤ËÀ¯¼£²þ³×¤ÎµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¡¢»ä¤âÀ¿¿´À¿°Õ¿ÔÎÏ¤ò¤·¤Æ»²¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Ä
ÀÐÇË ÁíÍý
¡Ö¸Ä¿Í¸¥¶â¤â´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²æ¤¬ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï...¡×
ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï...
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ÄÔ¸µÀ¶Èþ ÂåÉ½Âå¹Ô
¡Ö²¿ÀéËü±ß¤â´ë¶È¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ë1¼Ò¤Ç´óÉí¤·¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤âÉÔ¿®¤òÊú¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¥à¥Ã¤È¤·¤ÆÅúÊÛ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¡Ø¤Õ¤Æ¤Û¤É¡Ù¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
ÀÐÇË ÁíÍý
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¤´¼¨º¶¡¢¤´ÇÛÎ¸¤Ë¤È¤ó¤À¼ÁÌä¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶²½Ì¤Ç¤¹¡×
¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ò¼õ¤±Î®¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡É¤ò½ä¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Î¾ì¤âÂ¿Àª¤ËÌµÀª¤ÇÌîÅÞ¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÍê¤ß¤Î¹Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ?
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ ÀÄÌø¿Î»Î À¯Ä´²ñÄ¹
¡Ö¡Ø´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¡Ù¤³¤ì¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¤ë¤È¡×
¶¦»ºÅÞ ±öÀîÅ´Ìé ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î°Æ¤ÎÃæ¤Ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×
¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£²þ³×ËÜÉô ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº »öÌ³¶ÉÄ¹
¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤ªÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤â¤½¤â¶Ø»ß¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¸¥¶â¤ÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¼«¼çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤ò»Ä¤¹¡×
±öÀîÅ´Ìé ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö´ë¶È¤¬Â¿³Û¤Î¥«¥Í¤ÇÀ¯¼£¤òÆ°¤«¤·¡¢À¯ºö¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¼«¿È¤¬90Ç¯Âå¡ÊÊ¿À®¤Î¡ËÀ¯¼£²þ³×¤ÎµÄÏÀ¡×
ÌîÅÞ¤¬¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¡×¤ÇÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍê¤ß¤Î¹Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¸ÅÀî¸µµ× ÂåÉ½Âå¹Ô
¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¶Ø»ß¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¯¼£¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ã±½ãÏÀË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØÊ¿À®¤ÎÀ¯¼£²þ³×¡Ù¤Ï¡¢ÁêÅö²¿Ç¯¤â¹Ô¤¤Ä¤ÄÌá¤ê¤Ä¤Ä¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Î¤³¤Î¾õ¶·¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº »öÌ³¶ÉÄ¹
¡Ö¸ÅÀîÀèÀ¸¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ØÎò»Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×
30Ç¯Á°¤Î¡ÖÊ¿À®¤ÎÀ¯¼£²þ³×¡×¡¡Ìä¤ï¤ì¤ë¡ÈÅö»þ¤ÎÇ§¼±¡É
¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤È¡ÖÊ¿À®¤ÎÀ¯¼£²þ³×¡×¡£
¡ÈÅö»þ¤ÎÇ§¼±¡É¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢5Æü¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡Ö¥ê¥¯¥ë¡¼¥È»ö·ï¤Ê¤É¡¢À¯´±¶È¤ÎÌþÃå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤È¯À¸¤·¤¿¤«¤é¡¢¤À¤«¤é¡Ø´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¸«Ä¾¤·¡Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿1988Ç¯¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È»ö·ï¡£
¤½¤·¤Æ¡¢92Ç¯¤ÎÅìµþº´ÀîµÞÊØ»ö·ï¡£
´ë¶È¸¥¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯ºö¤¬¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤ë·üÇ°¤Ï¡¢30Ç¯Á°¤Î¡ÖÊ¿À®¤ÎÀ¯¼£²þ³×¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇ¶â¤ò¸¶»ñ¤È¤¹¤ë¡ÖÀ¯ÅÞ½õÀ®¶â¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢À¯¼£²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¯ÅÞ¤äÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö5Ç¯¸å¤Ë¸«Ä¾¤¹¡×¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢ºÙÀîÁíÍý¤È¹ç°Õ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¡¢²ÏÌîÍÎÊ¿»á¤Ï¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÏÌîÍÎÊ¿ »á¡Ê¥ª¡¼¥é¥ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤è¤ê¡Ë
¡Ö5Ç¯¸å¤Ë¸«Ä¾¤·¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ç¡¢´ë¶È¸¥¶â¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤¿¡£¸øÈñ½õÀ®¡ÊÀ¯ÅÞ½õÀ®¶â¡Ë¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤é´ë¶È¸¥¶â¤ÏÇÑ»ß¤·¤Ê¤¤ãÀäÂÐ¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ä
²áµî¤Î¹ç°Õ¤Î²ò¼á¤Ç¤â¿¼¤Þ¤ëÂÐÎ©
ÀÐÇË ÁíÍý
¡Ö¸øÅª½õÀ®¡ÊÀ¯ÅÞ½õÀ®¶â¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ÂçÀ¾·ò²ð µÄ°÷
¡Ö¡ÊÅö»þ¤Î¡Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤¬¤½¤ì¡ÊÇÑ»ß¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ëº£¡¢¡ÊÀÐÇË¡ËÁíÍý¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÖÀ¯ÅÞ½õÀ®¶â¡×¤È¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Î¡ÈÆó½Å¼è¤ê¡É¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢²áµî¤Î¹ç°Õ¤Î²ò¼á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¿¼¤Þ¤ëÂÐÎ©
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ÌîÅÄ ÂåÉ½
¡ÖºÙÀîÁíÍý¤È²ÏÌîÁíºÛ¤¬ºÇ¸å¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ÎÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤¬¹ç°Õ¤·¤Æ¡¢2¿Í¤È¤âº£¡Ø´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ï²¿¤Ç»ß¤á¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤¦°ì²ó¤³¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¤´¤Þ¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤Á¤Ã¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×
ÀÐÇË ÁíÍý
¡Ö¤´¤Þ¤«¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï»ä¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¤¤Á¤ó¤È¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤È¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¢¶âÌäÂê¤Ç¤ÏºÆÄ´ºº¤òÈÝÄê
Í¿ÌîÅÞÏÀÀï¤ÎÃæ¿È¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤Î²þ³×¤ò½ä¤ê¡¢Âç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤¬°¤Ç¡¢¸Ä¿Í¸¥¶â¤¬Á±¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÇÀ¯ºö¤¬ÏÄ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¢¶âºî¤ê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤òÃ¯¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇºÆ³«¤·¤¿¤Î¤«¤ò¤á¤°¤ê¡¢°ÂÇÜÇÉ²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡Ö2022Ç¯8·î¡¢´´Éô4¿Í¤¬¶¨µÄ¤·¡¢Éü³è¤ä¤à¤Ê¤·¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤ÈºÛÈ½¤Ç¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤é¤Ï´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼çÄ¥¤¬¿©¤¤°ã¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤ÏºÆÄ´ºº¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¿·»ö¼Â¤¬½Ð¤ì¤ÐÅÞ¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆÄ´ºº¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£