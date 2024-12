coldrainは<ONE MAN TOUR 2024>ツアーファイナルを11月29日に豊洲PITで無事に終了。そこで2時間15分に及ぶ長尺ライブを駆け抜け、メタル色が濃厚な新曲「Incomplete」もプレイ、完璧な仕上がり具合を魅せていた彼ら。その仕上がりっぷりを、この<REDLINE ALL THE FINAL>でも完璧に証明してくれた。<REDLINE ALL THE FINAL>2日目のBEGINNING STAGE。今日は初日以上にラウド / パンク色が強い。その先陣を切るのは彼らしかいないだろう。結論から書くと、朝イチから幕張メッセを地獄釜に変質させる、いやいや、地獄の向こう側に連れて行く剛腕パフォーマンスを発揮していたのだ。

セットリスト

[BEGINNING STAGE]1.NEW DAWN

2.Cut Me

3.VENA

4.The Revelation

5.THE SIDE EFFECTS

6.VENGEANCE

7.Final Destination

8.F.T.T.T

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





関連リンク

◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

午前10時半から立錐の余地もないほど観客で埋め尽くされたフロアにまずは「NEW DAWN」でご挨拶。準備体操ナシ、観客も初っ端からタガが外れたように暴れ回っているではないか。1曲目を終えた後にアナウンスの注意事項が流れ、「もう真ん中は空いてますよね?」と煽りが入り、「Cut Me」へ。ぎゅうぎゅうのフロアをさらに激しく掻き回す怒涛のヘヴィネスで攻めまくる。Masato(Vo)が花道に出向くと、「おはようございます! 一番花道に相応しくない曲やります」と告げて「VENA」をプレイ。野獣シャウト連発のボーカルはもちろん、アグレッシヴに攻め立てる演奏陣のプレイにもはや窒息寸前である。しかし、彼らは攻撃の手綱を微塵も緩めることはない。「あなたの人生、ラウドロックは足りてますか?」と問いかけ、「The Revelation」に繋ぐ。ブレイクダウンパートではヘドバン地獄に誘い、観客の気力と体力を削りに削りまくる。Y.K.C(G)、Sugi(G, Cho)の2名が花道に進み、ギターを掻き鳴らすと「THE SIDE EFFECTS」を披露。絨毯爆撃のような攻めから一転、シンフォニックかつドラマティックな曲調を響かせるものの、フロアのテンションも1ミリも下がる気配はない。再びY.K.Cは花道で流麗なギターソロを決め、観客の心を奪い続けた。「好きなバンドが多すぎて困っているんじゃない、幕張? この場に関われて、バンドマンとして幸せです。今日はあなたたちの暴れ合い、助け合いが必要です。伝説を作る準備はできてますか? いつかこの音楽がマイナーなものではなく、老若男女が聴く音楽に発展させていきたい」とMasato。そんな熱い思いを受け、「VENGEANCE」では観客による特大のシンガロングが会場を満たす。それから鉄板のラウドアンセム「Final Destination」に移ると、無数の肩車〜クラウドサーフの光景が広がった。「まだ終わらねえぞ、回れー!」と煽ると、最後に「F.T.T.T」をプレイ。すると、ここからまた1曲目が始まるような勢いで観客の息の根を止めるアグレッシヴさ。曲の後半にMasatoはステージを下りてPA卓の柵によじ登り、観客と顔を突き合わせてシャウトを連発。常軌を逸した飛ばしっぷりで、切り込み隊長としての役割を200%果たしてくれた。文◎荒金良介写真◎Masahiro Yamada