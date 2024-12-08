¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¹Ô»È¤Îºå¿À¡¦¸¶¸ý¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡Ö¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
¡¡ºå¿À¤Î¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£¸Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¾®Ìî»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£±£±²ó¾®Ìî¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó£²£°£²£´¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡Ö¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±¥Þ¥é¥½¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºÇÄãµ¤²¹£´ÅÙ¤Î¾®Ìî»Ô³¹¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±èÆ»¤«¤é²¹¤«¤¤À¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÎãÇ¯¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢½çÈÖ¤¬Áá¤¤¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤â½øÈ×¤Ï²÷Ä´¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¶Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¡£µåÃÄ¤ÏÀë¸À»ÄÎ±¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶¸ý¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤Þ¤Ç½Ï¹Í¤·¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¡£