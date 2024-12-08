¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿µ²±¤Ï¡Ä¡×Æ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬¡ÈÀ»ÃÏ¡É¹Ã»Ò±à¤Ë¹ßÎ×¡ªÌîµå·Ð¸³Ìä¤ï¤ì¶ì¾Ð¤¤
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢22¡Ë¤¬12·î8Æü¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿100¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡£±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê54¡Ë¤ÈµÇ°ÂÐ¶É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Ç¤ÎÂÐ¶É¤È¤¢¤ê¡¢Ìîµå·Ð¸³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿ÍVS±©À¸¶åÃÊ ¹Ã»Ò±àÂÐ·è¡ª¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡º£Ç¯¡¢¤È¤â¤Ë100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Èºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡£¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤È±©À¸¶åÃÊ¤Ë¤è¤ëÌ´¤ÎÂÐ¶É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Ë´ÑµÒÀÊ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¡£µÇ°¤Ë»Ä¤ë°ì¶É¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¤·¤¿¾´ý¤ò»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÈÌîµå¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÂÐ¶É¤È¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÌîµå·Ð¸³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï¡Ö»ä¤ÏÌîµå·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¾¯¤·¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏÎ¦¾å50¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ç6ÉÃ8¤È¤¤¤¦¹¥µÏ¿¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ê¤¬¤é¡¢Ìîµå¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¸þ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£ÉáÃÊ¤ÏÏÂ¼¼¤ÇÂÐ¶É¤ËÎ×¤àÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤¬µå¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¢¤ê¡¢ABEMA¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤À¡¼¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ë¥³¥Ë¥³¤ä¤ó¡×¡Ö¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ê¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¤£÷¡×¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Ç¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥º¤ÎÉþÃå¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë