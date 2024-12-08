²­Æì¤Ç¹È·¿À÷ÂÎ¸³¡ªÀ÷Êª¤ò´¥¤«¤¹¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÌ²¤½÷»Ò¤¬¥Ô¥ó¤È¤­¤¿²ÈÅÅ¤È¤Ï


¡ÖÀÚ¤êÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤Í¡ª¡×ÆüËÜ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬¶Ã¤¤¤¿¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿ÍÌ¡²è²È¤Î¥ê¥ó¥´¤ÎÀÚ¤êÊý¡¿ËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óºÆÈ¯¸«¥í¡¼¥«¥ëÎ¹¡Ê1¡Ë

¡ØËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¤ÎÉÔ»×µÄ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿ÍÌ¡²è²È¤Î¥ª¡¼¥µ¡¦¥¤¥§¡¼¥¯¥¹¥È¥í¥à¤µ¤ó¡£Èà½÷¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Ë¿¨¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤­Â³¤±¤¿¥ª¡¼¥µ¤µ¤ó¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÇ°´ê¤Î½éÍèÆü¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤Ç¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ø¤Î°Ü½»¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£

³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥µ¤µ¤ó¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ê¤³¤È¤â¡Ö¤³¤ì¤¬ÅöÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤­¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª

ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ë¤Ù¤¯Åìµþ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥µ¤µ¤ó¤¬¡¢ÃÏÊý¤ò¤á¤°¤ëÎ¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÉÔ»×µÄ¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥ª¡¼¥µ¡¦¥¤¥§¡¼¥¯¥¹¥È¥í¥àÃø¤Î½ñÀÒ¡ØËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óºÆÈ¯¸«¥í¡¼¥«¥ëÎ¹¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£²­Æì¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÉÔ»×µÄ

¤Ç¤â°ìÈÖÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï


´¨¤¤ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡Ä


¢£¹È·¿À÷

¤³¤ÎÉ®¤ÏÉÔÊØ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©


¢£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê

¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ª¡ª


Ãø¡á¥ª¡¼¥µ¡¦¥¤¥§¡¼¥¯¥¹¥È¥í¥à¡¿¡ØËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óºÆÈ¯¸«¥í¡¼¥«¥ëÎ¹¡Ù