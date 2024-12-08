¶¦±é¼Ô¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤ËLINE¤ò¡ÄÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤óµÞÀÂ¡¢Ä¾Á°¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Èµ¤¸¯¤¤¡É
¡¡12·î6Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡£8Æü¤Ë¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Áòµ·¤ÎÆü»þ¡¢¾ì½ê¤Î¸øÉ½¤Ï¹µ¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¸åÆü²þ¤á¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡À¸Á°¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢ÍÌ¾¿Í¤â°ìÈÌ¿Í¤âÈá¤·¤ß¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¸Î¿Í¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ë¡ÔÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤º¡¢¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½éÂå¡È¥°¥é¥ó¥É¥¤¥«Å·¥¥ó¥°¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢1990Ç¯Âå¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÊü¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦FLYING KIDS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢ÉÍºêµ®»Ê¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤È¤Ï1994Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤é¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡È·»¤ÈËå¡ÉÌò¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤«¤é¡¢Í§¿Í´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô»ä¤ÈÈà½÷¤Ï¡¢°ìºòÆü¡ÊÃí¡§12/5¡Ë¤ÎÌë19»þº¢¤Þ¤Ç¡¢LINE¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÉÍºê¡£12·î1Æü¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬È¯Ç®¤Ç¹Ô¤±¤º¡¢ÉÍºê¼«¿È¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬5Æü³«»Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿Ãæ»³¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ô¡ÖÂÎÄ´Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈà½÷¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¤«ÊÖ»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÆó¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¿Í¤Ë²ñ¤¦¤Î¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÎÄ´¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÉÍºê¤Ï¡Ô¤È¤Ë¤«¤¯Á°Æü¤ÎÌë¤Þ¤Ç¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë¡¢ÍâÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤«¤È»×¤¤µ¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2019Ç¯¤ËNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡ÔÈþÊæ¤µ¤ó¤È¤Î¤³¤È¡¢¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¤â¤¦4·»Ëå¤¬¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¿É¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡¡4·»Äï¤È¤Ï¡Ø¤â¤·¤â´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤Ê¤é¡Ù¤Î¼çÍ×½Ð±é¼Ô¡£Ä¹ÃË¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¡¢¼¡ÃË¤ËÉÍºê¡¢»°ÃË¤Ï¸µTo Be Continued¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦²¬ÅÄ¹ÀÚö¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤ÏËö¤Ã»Ò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæ»³¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºßÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Î»àµî¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Ìó20»þ´ÖÁ°¤ËÃæ»³¤µ¤ó¤ÎInstagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Á°Æü¤Þ¤ÇÉÍºê¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤½¤ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤È¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿Êý¤ÎÁÓ¼º´¶¤Ï¡¢»¡¤¹¤ë¤ËÍ¾¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡30Ç¯Â³¤¯¡È·»Ëå¡É¤Îå«¡£Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢ÉÍºê¤Ï¡Ô¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶»¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£