¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡ÙÄ´ÍýÃæ¤Ë»Ø¤òÀÚ¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°
¡¡±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¡Ê12·î30ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¤¬8Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡×¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËµÈÃ«ºÌ»Ò¤È½ÐÀÊ¡£»£±ÆÃæ¤ÎÄ´Íý¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Ä´Íý¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤¢¤Þ¤ê»Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î¥·¥§¥Õ¤ò±é¤¸¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¡Ê2019¡Ë¤Î·à¾ìÈÇ¡£·¿ÇË¤ê¤Î¥·¥§¥Õ¡¦Èø²Ö²Æ¼ù¡ÊÌÚÂ¼¡Ë ¤äÁá¸«ÎÑ»Ò¡ÊÎëÌÚµþ¹á¡Ë¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Î»°¤ÄÀ±¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Åìµþ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ñ¥ê¤Ç¿·Å¹ÊÞ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î»°¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¶Ì¿¹¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ËÜºî¤Ç¥¹¡¼¥·¥§¥Õ¤ÎÊ¿¸Å¾ÍÊ¿¤ò¡¢µÈÃ«¤Ï¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¾¾°æË¨³¨¤ò±é¤¸¤ë¡£29Æü¤Ë¤Ï´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¡Ê12·î29Æü¸á¸å9»þ¡Ë¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¶Ì¿¹¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡ÖÏ¢¥É¥é¤ÎÂ³¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»°¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿¤½¤ì¤ò¼º¤¤¡¢¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£Â³ÊÔ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿»£±Æ¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ÂºÝ¤ËÄ´Íý¥·¡¼¥ó¤òÌò¼Ô¤¬¹Ô¤¦ËÜºî¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¶Ì¿¹¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÎÁÍý¤ò¼ÂºÝ¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤¹©Äø¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ÆÇ®¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ªÆù¤Ë²Ð¤¬Æþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¤«¤±Â³¤±¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì»®¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»£±ÆÃæ¡¢»Ø¤âÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®Ãæ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢»Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤·¤¿¡£°ì½Ö¤Ç¤½¤Îº¢¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤ÎºÆ²ñ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢À¤´ÖÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡£ÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÊÎëÌÚ¡Ëµþ¹á¤µ¤ó¡¢ÂôÂ¼¡Ê°ì¼ù¡Ë¤µ¤ó¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÚÀî¡Ê¸÷Çî¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ì¾¼¯¾Í»Ë¡Ë¡¡
¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡×¤Ï12·î8Æü¤Þ¤ÇËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅÃæ