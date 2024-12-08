Ì¼¤Î¡Ö·ëº§¼°ÈñÍÑ¡×¤È¤·¤Æ50Ëü±ß±ç½õ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡Ö100Ëü±ß¡×¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¶â³Û¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤êÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä
»Ù±ç³Û¤ÏÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ÈÏ°Ï
·ëº§¼°¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÈñÍÑ¤Î±ç½õ¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¡×¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£·ëº§¼°¤Ï³Î¤«¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¼°¸å¤â²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»Ù±ç¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤Æ±ç½õ³Û¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èº£¸å¤ÎÀ¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»Ò¤É¤âÉ×ÉØ¤Îº£¸å¤Î»Ù±ç¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
·ëº§¼°¤ÎÈñÍÑÊ¬Ã´¤Ï¡¢»þÂå¤È¶¦¤Ë·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï¡ÖÃË¿Æ¤¬±ãÀÊÈñÍÑ¡¢½÷¿Æ¤¬º§Îé°áÁõ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ã´¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¿·Ïº¿·ÉØ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·ëº§¼°¤Î»ñ¶â¤ò½Ð¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¡×¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤Î±ç½õ³Û¤Ï²ÈÂ²¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï±ç½õ¥¼¥í¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤Î¿Æ¤¬100Ëü±ß¤Î±ç½õ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Á¤é¤âÆ±³Û¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¼É×ÉØ¤Ë¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤·¤«±ç½õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï50Ëü±ß¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê±ç½õ¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Û¤«¤Î·Á¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë
¶âÁ¬Åª¤Ê±ç½õ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖÊÌ¤Î·Á¤Ç¼¨¤¹¡×¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·ëº§¼°¤Î½àÈ÷¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤ÎÀß±Ä¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë·ëº§¼°¤ÎÅö»ö¼ÔÉ×ÉØ¤Ï¡¢¼°¤Î½àÈ÷¤äÅöÆü¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ÇË»¤·¤¯¡¢¼ê½õ¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥ì¥¹Áª¤Ó¤ä¿©»ö¤Î»î¿©¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÅÔÅÙ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ëº§¼°¤ÎºÙ¤«¤ÊÃÊ¼è¤ê¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡Ö¿Æ¤Î°¦¾ð¡×¤Ï½½Ê¬ÅÁ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÂ²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë
Áê¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤Î±ç½õ³Û¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â»÷¤¿³Û¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á²ÈÂ²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤â¿Æ¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±ç½õ³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È·×¤Î¾õ¶·¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤»¤º¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¿·Ïº¿·ÉØ¤ÎÌç½Ð¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Á¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Áê¼êÂ¦¤Î»Ù±ç³Û¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±ç½õ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤È¡Ö¤ï¤¬²È¤é¤·¤µ¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»Ù±ç³Û¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ç¤¢¤ê¡¢Ëö±Ê¤¯´Ø·¸¤òÊÝ¤ÄÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶â³Û¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿´¡×
·ëº§¼°¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬»Ï¤Þ¤ë¾ì¡×¤Ç¤¹¡£·ëº§¼°¤òµó¤²¤ëÌ¼É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±ç½õ¶â³Û¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¿Æ¤ÎÌò³ä¡×¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¶¼Õ¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌµÍý¤ò¤·¤Æ100Ëü±ß¤ò½Ð¤¹¤è¤ê¤â¡¢¿Æ¤¬¿´¤«¤é´î¤ó¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤ÎÌç½Ð¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·ëº§¤È¤¤¤¦Ìç½Ð¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤âÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¡¢½ËÊ¡¤Î·Á¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬1ÈÖ¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¹É®¼Ô¡§±§Ìî¸»°ì
AFP