Àî¾¾¿¿°ìÏ¯ÅÔµÄ¤¬MR£¸½êÂ°¤òÀµ¼°È¯É½¡¡44ºÐÃÂÀ¸Æü¤ÎÀáÌÜ¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤Î´é¤âÉ¬Í×¤À¤È³Î¿®¡×
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÅìµþÅÔµÄ¤ÎÀî¾¾¿¿°ìÏ¯»á¡Ê44¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½»öÌ³½êMR8¤Ë½êÂ°¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
Àî¾¾»á¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºòÌë¤Î0»þ¤«¤é¼¡¡¹¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´»ØÆ³¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤ÆÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÎËÜÆü¤«¤éÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥Á¡¼¥à¡¦MR8¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¡¢ËÜÇ¯¤ÏÀ¯¼£¤Î¤¢¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀÊ´¬¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Î¿Í¤ÏÀÐ´Ý¿Æó¤µ¤ó¡¢¶ÌÌÚÍº°ìÏº¤µ¤ó¡¢ÀÆÆ£¸µÉ§¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢´ûÂ¸¤ÎÀ¯¼£²È¡¢À¯¼£¤¬¹ñÌ±¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¶õµ¤¤ò´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤¬²Æº¢¤«¤éÂ³¤¡¢¤½¤·¤ÆÆü¤ËÆü¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»ä¤ÎµÄ°÷À¸³è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢²¿¤è¤ê¤â¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò¹â¤á¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤À¯¼£³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÃ¯¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶ìÇº¤òÊú¤¨¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Çº£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡ØÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷¡Ù¤Î¶ë¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤Î¸Â³¦¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢20Âå30Âå¤Çº£¸åÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ø¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿Íºà¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÀèÆþ´Ñ¤¬¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò´¶¤¸¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤Î´é¤âÉ¬Í×¤À¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÇÐÍ¥Á¾ÅÄÎÍ²ð¤ä¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Çµ»ç¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëMR8¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Î¸åÇÚ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¡¢½êÂ°ÇÐÍ¥¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ¯¤â¤¬¿´°Õµ¤¤è¤¯ºÍÇ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ëMR8¤Ë»²²è¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ò²ñ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ë¤«¤é¤ìº£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÄ«¤ÎÊóÆ»¤«¤é¡¢´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯ºî¶È¤ÏµÄ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×µé¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëÇ¤´üÃæ¡¢¿¦Ì³¤ÏÁ´¤¦¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È»ä¤¬ÊÑ¤ï¤ë»ö¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡ØÀ¯¼£¤ÏÌµ¸Â¤ÎÍýÁÛ¤Ø¤ÎÄ©Àï¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¹ñÌ±¤ÎÀè¤ËÎ©¤Á¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯»ÈÌ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀº¿À¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡Ö»ä¤Î»ý¤Æ¤ëÁ´¤Æ¤ÎÎÏ¡¢¿ÍÌ®Åù¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ´õË¾¤¢¤Õ¤ì¤ëÆüËÜ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ë»öÌµ¤¯¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë´õË¾¤Î¸÷¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£