オークランドFC(ニュージーランド)に所属する元日本代表DF 酒井宏樹 が加入後初アシストを記録した。Aリーグ・メン(オーストラリア1部)は7日に第7節を開催し、オークランドFCはホームでFW石毛秀樹、MF長澤和輝所属のウェリントン・フェニックスと対戦した。今季2度目となる“ニュージーランド・ダービー”。主将の酒井は2試合ぶりの先発出場で右サイドバックに入った。するとスコアレスで迎えた前半31分、酒井はペナルティエリア内右でパスを受けると、強い弾道のクロスを送って相手のオウンゴールを誘発。さらに後半25分には、右サイドで得たフリーキックのキッカーを務めると、綺麗な弧を描いたボールでDFナンド・パイナケルの得点をアシストした。

AUCKLAND FC STRIKE FIRST IN THE NZ DERBY Just listen to the noise around Go Media Stadium!



Hiroki Sakai’s cross proves too hot to handle for Isaac Hughes, and the Port are in raptures



Catch #AKLvWEL NOW on live NOW on Paramount+ and 10 Bold pic.twitter.com/J1XA5bKK8d