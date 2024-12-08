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AUCKLAND FC STRIKE FIRST IN THE NZ DERBY Just listen to the noise around Go Media Stadium!— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) December 7, 2024
Hiroki Sakai¡Çs cross proves too hot to handle for Isaac Hughes, and the Port are in raptures
Catch #AKLvWEL NOW on live NOW on Paramount+ and 10 Bold pic.twitter.com/J1XA5bKK8d
PURE LIMBS IN AUCKLAND @fc_auckland score a second NZ Derby goal in front of the Port and the scenes are incredible!— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) December 7, 2024
Nando Pijnaker pops up with a second huge goal this season to double the Black Knights¡Ç lead
Catch #AKLvWEL NOW on live NOW on Paramount+ and 10 Bold pic.twitter.com/V03V3sOHD0