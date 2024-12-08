´Ú¹ñ¼óÁê¤ÈÍ¿ÅÞÂåÉ½¡¢ÂÐ¹ñÌ±¶¦Æ±ÃÌÏÃÊ¸È¯É½
´Ú¹ñ¤Î´Ú×ÜÞ¬¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¡Ë¼óÁê¤ÈÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î´ÚÅì·®¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥ó¡ËÂåÉ½¤¬£¸Æü¸áÁ°¡¢Æ±ÅÞÃæ±ûÅÞ»öÌ³½ê¤Ç¶¦Æ±ÃÌÏÃÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
´Ú¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤¤¤Þ²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¹ñÀ¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÀ£¤Î¶õÇò¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Á´¤Æ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Ù¤»þ¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
´ÚÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö£±£²·î²ü¸·ÎáÀëÉÛ¤ÏÈ¿·ûË¡Åª¤Ê¹Ô°Ù¤¬ÌÀ¤é¤«¤À¡£Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¿¦¤«¤éÂà¤¯¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¶á¤¯Âà¿Ø¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯¶É¼ý½¦°Æ¤ò½Ð¤¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÂà¿ØÁ°¤Ç¤â³°¸ò¤ò´Þ¤à¹ñÀ¯¤Ë´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èó¾ï²ü¸·»öÂÖ´ØÏ¢¤ÎÁÜºº¤âÀ»°è¤Ê¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£