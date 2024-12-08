Èþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ö¶»¤Ë¥á¥í¥ó»Å¹þ¤ó¤Ç¤ë¡©¡×¡È¤¢¤¶¤È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÏ¢È¯¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëËÜ¶È
¡ØABEMA Prime¡Ù¡ÊAbemaTV¡Ë¤Ç¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ÊæÀî²Ì²»¤¬¡¢12·î5Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¡È»Ø¥Ï¡¼¥È¡É¤Î¤ä¤êÊý¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ÊæÀî²Ì²»¡¢¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¶»¸µ
¡Ö¶»¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¡¼¥º¤è¤ê¤â¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¤Î¶»¸µ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Ô¤½¤¦¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶»¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡Ô¤Þ¤¿¤¢¤¶¤È¤¤¼Ì¿¿¾å¤²¤Æ¤ë¡Õ
¡Ô¤³¤Î¿Í¥»¥¯¥·¡¼Çä¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊæÀî¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Ï¡¢¶»¤ä¤ª¿¬¤òÉÔ¼«Á³¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢12·î2Æü¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Ê¤¼¤«¤³¤Á¤é¤Ë¤ª¿¬¤ò¸þ¤±¤Æ¥«¥é¥À¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¤ª¿¬¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢12·î¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÇØÃæ¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¥ê³«¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤¶¤È¤µÁ´³«¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
é¡Ëã¿¾¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÊÙ¶¯¤·¤Æµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë
¡¡¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ò¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢11·î28Æü¤Ë¤Ï¼ó¸µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥Ë¥Ã¥È¤Ç¶»¤ò¶¯Ä´¡£11·î3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¤òÃåÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¶»¤Ë¥á¥í¥ó¤Ç¤â»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¡©¡Õ¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Û¤É¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë11·î19Æü¤Ë¤Ï¡ÔÀî¤Ø¥µ¥¦¥Ê¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£µ¤¾ÝÍ½Êó¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ´Ø·¸¤Î¤ª¿§µ¤¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯¤Ë¡¢¡È¥»¥¯¥·¡¼Çä¤ê¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´ª¤°¤ë¿Í¤¬½Ð¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¡È¤¢¤¶¤È¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÊæÀî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¤â¤È¤â¤È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¥â¥Ç¥ë¶È¤ò¤¤Ã¤Ñ¤ê¼¤á¤Æ¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÍ½Êó»Î¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Î½Ð¼ÒÁ°¤ÈÂà¼Ò¸å¤Ë¿ô»þ´Ö¤º¤ÄÊÙ¶¯¤·¡¢»î¸³1¤«·îÁ°¤Ï1Æü8¡Á9»þ´Ö¤âÊÙ¶¯¤·¡¢é¡Ëã¿¾¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈABEMA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢2²óÌÜ¤Î»î¸³¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ë¹ç³Ê¡£º£¤Ç¤Ï¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¾®¾¾À¶¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡¢¡Ô¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥¥ã¥é¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¡ÔÊæÀî¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Â¿¿ô½êÂ°¤¹¤ë¥»¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊæÀî¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥¥ã¥é¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¡È¶¯Ä´¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤â·×»»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â!?