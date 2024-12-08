¥Õ¥£¥®¥å¥¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡¡½é½Ð¾ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»2°Ì¡¡ºäËÜ²Ö¿¥3°Ì¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡¡¥È¥Ã¥×3¤Î±éµ»
¡¡ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¡Ê24¡Ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à4°Ì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜÁª¼ê¤ÏºÇ½é¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á°È¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢´ðÁÃÅÀ¤¬1.1ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¸åÈ¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡£ºÇ½é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃåÉ¹¤µ¤»¤ë¤È¡¢Å¾ÅÝ¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯¤Þ¤È¤á¤¿ºäËÜÁª¼ê¤¬»ÃÄê1°Ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ5ÈÖÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½é½Ð¾ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»Áª¼ê¡Ê19¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤È¤ï¤º¤«0.71¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±·Þ¤¨¤¿¥Õ¥ê¡¼¡£ËÁÆ¬¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈþ¤·¤¯ÃåÉ¹¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯3²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿ÀéÍÕÁª¼ê¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤ëÁ¡ºÙ¤ÇË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÈÀµ³Î¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÉ¹¾å¤ò¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Èè¤ì¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¸åÈ¾¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±éµ»¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Î²ñ¾ì¤ò°ú¤¹þ¤àÍ¥²í¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¥ì¥Ù¥ë4¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë3¤Ä¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ì¥Ù¥ë4¤Ç¤½¤í¤¨¤¿ÀéÍÕÁª¼ê¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦°ì¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤â¾Ð´é¤È¥Ô¡¼¥¹¤Ç·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤¹¡£¢£ÆüËÜÀª¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÁ´ÊÆ½÷²¦¤Î±éµ»
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ª³êÁö¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥óÁª¼ê¡Ê25¡Ë¡¢º£²ó¥·¥ç¡¼¥È¤ÇÍ£°ì¤Î70ÅÀÂæ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè±É¤¨¤ÇÂçµ»¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤â¼¡¡¹¤Ë¤ª¤ê¤Æ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç±éµ»¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡¢Á´ÊÆ½÷²¦¤¬´ÓÏ¿¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¤¿¤À°ì¿Í140ÅÀÂæ¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕÁª¼ê¤Î½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¢£É¹¾å¤ÎÀï¤¤½ª¤¨¤Æ¡¡ºäËÜ¡õÀéÍÕ¥³¥á¥ó¥È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¶ä¥á¥À¥ë¡¡ÀéÍÕÁª¼ê
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤¬¤È¤Æ¤â´°àú¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¹½²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º½é½Ð¾ì¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÂç¤¤¤Âç²ñ¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼Æ¼¥á¥À¥ë¡¡ºäËÜÁª¼ê
¡ÖÎÉ¤¤»þ¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç·Ð¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼¡¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£À¸¤«¤»¤ë¤«¡¢À¸¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î·Ð¸³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯12·î8ÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
°ËÅì»Ô,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ºë¶Ì,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ä¹Ìî,
Ë¡Í×,
°ÖÎîº×