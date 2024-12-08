¥Õ¥£¥®¥å¥¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡¡½é½Ð¾ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»2°Ì¡¡ºäËÜ²Ö¿¥3°Ì¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£

¡Ú²èÁü¡ÛGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡¡¥È¥Ã¥×3¤Î±éµ»

¡¡ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëºäËÜ²Ö¿¥Áª¼ê¡Ê24¡Ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à4°Ì¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ºäËÜÁª¼ê¤ÏºÇ½é¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á°È¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£

¡¡¤½¤·¤Æ¡¢´ðÁÃÅÀ¤¬1.1ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¸åÈ¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡£ºÇ½é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃåÉ¹¤µ¤»¤ë¤È¡¢Å¾ÅÝ¤Ê¤ÉÂç¤­¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯¤Þ¤È¤á¤¿ºäËÜÁª¼ê¤¬»ÃÄê1°Ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£

¢£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½é½Ð¾ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»

¡¡¤½¤·¤Æ5ÈÖÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½é½Ð¾ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»Áª¼ê¡Ê19¡Ë¤Ç¤¹¡£

¡¡¥È¥Ã¥×¤È¤ï¤º¤«0.71¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±·Þ¤¨¤¿¥Õ¥ê¡¼¡£ËÁÆ¬¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈþ¤·¤¯ÃåÉ¹¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯3²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿ÀéÍÕÁª¼ê¡£

¡¡Èà½÷¤ÎÂç¤­¤ÊÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤ëÁ¡ºÙ¤ÇË­¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÈÀµ³Î¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÉ¹¾å¤ò¶î¤±½ä¤ê¤Þ¤¹¡£

¡¡Èè¤ì¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¸åÈ¾¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±éµ»¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Î²ñ¾ì¤ò°ú¤­¹þ¤àÍ¥²í¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¥ì¥Ù¥ë4¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë3¤Ä¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ì¥Ù¥ë4¤Ç¤½¤í¤¨¤¿ÀéÍÕÁª¼ê¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£

¡¡À¤³¦°ì¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤â¾Ð´é¤È¥Ô¡¼¥¹¤Ç·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤¹¡£

¢£ÆüËÜÀª¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÁ´ÊÆ½÷²¦¤Î±éµ»

¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ª³êÁö¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥óÁª¼ê¡Ê25¡Ë¡¢º£²ó¥·¥ç¡¼¥È¤ÇÍ£°ì¤Î70ÅÀÂæ¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè±É¤¨¤ÇÂçµ»¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤â¼¡¡¹¤Ë¤ª¤ê¤Æ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç±éµ»¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡¢Á´ÊÆ½÷²¦¤¬´ÓÏ¿¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£

¡¡¤½¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¤¿¤À°ì¿Í140ÅÀÂæ¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÀéÍÕÁª¼ê¤Î½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¢£É¹¾å¤ÎÀï¤¤½ª¤¨¤Æ¡¡ºäËÜ¡õÀéÍÕ¥³¥á¥ó¥È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¶ä¥á¥À¥ë¡¡ÀéÍÕÁª¼ê
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤¬¤È¤Æ¤â´°àú¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¹½²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º½é½Ð¾ì¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÂç¤­¤¤Âç²ñ¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼Æ¼¥á¥À¥ë¡¡ºäËÜÁª¼ê
¡ÖÎÉ¤¤»þ¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç·Ð¸³¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼¡¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£À¸¤«¤»¤ë¤«¡¢À¸¤«¤»¤Ê¤¤¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î·Ð¸³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×

¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯12·î8ÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë