ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤âËÜË¾¡© ¤¨¤Ê¤³¡¢¡ÈÆüËÜÅá¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÏÂ¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÆàÎÉ¸©¡¦±§ÂË»Ô¤òPR
¤¨¤Ê¤³¤¬6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÆüËÜÅá¡¦¾®±¨´Ý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÏÂÉ÷¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÉÂð¥³¥¹¡É¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È
Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬250Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¨¤Ê¤³¡£ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¼Â¶¦¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¨¤Ê¤³¤Ï6Æü¡¢¡ÖÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¤Î¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë½»Ì±NFT¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥«¡¼¥É¡Ù¤¬È¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿ º£²ó¤ÏÅ·¹ñ¤Î°æ¸Í¤Ë¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÆüËÜÅá¤È¤·¤Æ±§ÂË»Ô¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Ì¾Åá¡¦¾®±¨´Ý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤è¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë½»Ì±¸ÂÄêÍ¥ÂÔ¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤È©¸«¤»¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¡¢ÆüËÜÅá¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÏÂ¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÚ¤é¤ì¤Æ¤âËÜË¾¤À¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë °áÁõ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Á¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤¨¤Ê¤³¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡ÖValorant¡×¥¥ã¥é¤Î¡È¼«Âð¥³¥¹¥×¥ì¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÉÂð¥³¥¹¡É¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È
Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬250Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¤¨¤Ê¤³¡£ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¼Â¶¦¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¨¤Ê¤³¤Ï6Æü¡¢¡ÖÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¤Î¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë½»Ì±NFT¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥«¡¼¥É¡Ù¤¬È¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿ º£²ó¤ÏÅ·¹ñ¤Î°æ¸Í¤Ë¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÆüËÜÅá¤È¤·¤Æ±§ÂË»Ô¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Ì¾Åá¡¦¾®±¨´Ý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤è¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë½»Ì±¸ÂÄêÍ¥ÂÔ¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤È©¸«¤»¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¡¢ÆüËÜÅá¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÏÂ¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÚ¤é¤ì¤Æ¤âËÜË¾¤À¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë °áÁõ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Á¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤¨¤Ê¤³¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡ÖValorant¡×¥¥ã¥é¤Î¡È¼«Âð¥³¥¹¥×¥ì¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«