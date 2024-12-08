Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î¾ì¡×³«ºÅ¤ò¸¡Æ¤¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¡¡Áòµ·ÆüÄø¡¢¾ì½ê¤ÏÈó¸ø³«
6Æü¤Ë54ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬8Æü¡¢¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÁòµ·¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æü»þ¤ä¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸øÉ½¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸åÆü²þ¤á¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ²áÅÙ¤Î¼èºà¤Î¼«½Í¤òµá¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ»³ÈþÊæ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ãæ»³ÈþÊæ¤ò¼Å¤Ó¡¢³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£