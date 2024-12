<土井コマキのアジア音楽探訪 Vol.10>

10月5日(土曜日)と6日(日曜日)に台湾の南方の街「台南」で開催された『2024浪人祭Vagabond Festival』に行ってきました。前回は、コンセプトについて紹介しましたが、今回は、初めて観て印象的だったアーティストを何組がピックアップします。

■YELLOW黃宣

まずは、YELLOW黃宣。以前から気になっていたんです。台湾の音楽関係者に「誰が気になる?」と聞かれて「YELLOW黃宣」と伝えると、「やっぱり??」と全員に言われました。バックヤードで、やたらオーラのある人がいて、もしや……と思っていたら、やっぱり本人だった! まずはビジュアルからしてインパクト大。めちゃスタイリッシュでクールです。私のラジオ番組にゲストで来てくれたこともある日本のSSW/プロデューサー・春野と去年コラボ曲「Paris feat. YELLOW黃宣」をリリースしたので、ご存じの方もいらっしゃるかと。そのステージたるや、フルバンドを従えてダイナミック! MCのたびに笑いが起きたりしていて、エンターテイナーなんだなと肌で分かりました。実際、台湾の『紅白歌合戦』とも言われる 『超級巨星紅白藝能大賞』にてキャプテンを務めたこともあるとのこと。それって本物のエンターテイナーの証ですよね。この日は、女性シンガーの9m88とお互いのステージにサプライズで出演しあったり、さらにラッパーの呂士軒Trout Freshもゲストで登場したり、豪華に盛り上げまくるステージでした。ちなみに「ちょっと待って」って突然日本語で言うの。しかも何度も。なに? なに?

■Gigantic Roar巨大的轟鳴

初日の劍獅ステージのトリだったGigantic Roar巨大的轟鳴。SNSに「めっちゃLeo王に似すぎ~」「いや本人だって」「え? なんで?」「そもそもこのバンドのボーカルだったんだよ」というやりとりも見られたバンド。お恥ずかしながら、かくいう私も一致していなかったのですが、2012年に高雄で結成され、来日公演の経験もあるほど勢いがあったそうです。活動休止中に、バンドのボーカルだった王志佑がLeo王としてソロ活動を始めたら、めちゃくちゃ人気のラッパーになったんですね。そこに、今回の活動再開、その最初のステージが『浪人祭』だったわけです。長い間休止していたので、Gigantic Roar巨大的轟鳴を知らない人もいれば、待ってましたと大興奮の古参ファンもいて、そりゃあ盛り上がりました。一言で言うと、私くらいの年齢の人にとってはちょっと懐かしさも感じる胸熱なミクスチャーバンドで、演奏のグルーヴがすごい! 一気にファンになってしまいました。Gigantic Roar巨大的轟鳴で劍獅ステージがビシッと締まったあと、隣の鯤鯓ステージで大トリの草東沒有派對No Party For Cao Dongが始まるという、全ロックファン感涙のタイムテーブル。組んだスタッフ、ガッツポーズだろうな。

■Andr

ちょっと予習しただけで速攻ファンになってしまったのがAndrという女性SSW。やはり注目を集めているアーティストなんだそうです。2000年生まれ。デビュー1年目にSpotifyの『Best of Radar 新勢力2023』にも選出。ベッドルームアーティストなムードもあり、歌声も魅力的だし、細かいアレンジに思わずニヤリ。ちょっと聴いてしまったが最後、どんどん他の曲も知りたくなり、どうやってライブするのかなと動画を漁ってしまう。この日は3ピースバンドでのパフォーマンスで、飾らないのにフロントマンとしての輝きというか引力のある存在感。野外もいいんだけど、ライブハウスでしっかり観たいと思いました。10月25日に1stアルバム『shhh, it’s under my bed』が配信リリースになったり、『SXSW Sydney』にも出演したり、これからがめちゃくちゃ楽しみです。

■JOYCE就以斯

最後にJOYCE就以斯。草東沒有派對No Party For Cao Dongと同じ時間に、風獅ステージに登場した女性SSWです。オープニングは歌声はすれど姿を現さず、ステージ上にはバンドメンバーのみ。その可憐な歌声にどんなシンガーなのかと思ったら、クルクルパーマのボブヘアに、ポロシャツ、パンツ、おまけに宴会部長のように、わざとらしい立派なたすきをかけた女子が、文字通りステージに元気いっぱい飛び出してきたんです。ギャップにびっくり。愛嬌たっぷりに「Cao Dongがあそこでライブしているのにここにいるということは、全員本当のファン」というような内容をアドリブでラップ。いま若い世代を中心に人気なのだそう。この愛されキャラですもんね、納得。

『浪人祭』はスタッフみんな強火のミュージックラバーな感じがしたし、素敵なフェスです。だからこそ、「どうせ大人数が集まるんだし、社会に役立つことをしようよ」というピュアな思いもちゃんと伝わって、本気のエコフレンドリーな飲食スタイルにお客さんは協力的で、ちょっと高値になるサスティナブルな素材のマーチャンダイズにもトライできる。前回書きませんでしたが、ペットボトルの使用量を減らすための給水サービスは水筒を持っていかなくても、空になったペットボトルにも給水OKなんですよ。これってフェス会場でのビジネス的に、実はなかなかすごいことだと思います。

あと、珍しいなと思ったのはペットフレンドリーなフェスで、あちこちにワンコがいました。可愛い後ろ姿でしょ? YeYeのライブを見せているカップル。この子の名前はマルちゃん、ちびまる子ちゃんからつけたそう。キャップはHYUKOH×落日飛車Sunset RollercoasterのHOTなツアーグッズではないですか。最高。ペットがいても、日傘を使っていても、座っていても、誰も文句を言いません。それぞれが迷惑にならないように気をつけているし、嫌だと思ったら自分が離れたらいいのだし、自然と譲り合って同じ場所で気分よく過ごせるようにしてるんですよね。理想的です。

スタッフも出演者もお客さんもみんな、『浪人祭』への愛を会場に連れてきているんだなと思いました。いろんなフェスの主催者にも、ぜひ観てもらいたいフェスでした。また行くぞー! 日本のアーティストのブッキングを手伝いたい!

(文=土井コマキ)